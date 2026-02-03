Dárdai Pál legújabb nagy húzásával mindenki jól járhat

A vevő Újpest és az eladó Augsburg sem veri nagydobra Arne Maier átigazolásának részleteit, pedig a 27 éves középpályást néhány éve még a német labdarúgás egyik legnagyobb ígéreteként emlegették Dárdai Pál kezei alatt. A Kicker magazin ugyanakkor részleteket is közölt a Németországban is nagy publicitást kapott klubváltásról.

Dárdai Pál a Hertha után Újpesten segíthet Arne Maiernek új életet lehelni a pályafutásába Fotó: AFP

Az NB I-ben 20 forduló után 9. lila-fehérek azt nem titkolják, hogy új sportigazgatójuk, Dárdai Pál "hathatós közreműködésével sikerült megszerezniük" a rutinos Bundesliga-játékost, akit először 17 évesen a magyar edző dobot mély vízbe a Herthánál.

Dárdai Pál indíthatja újra Arne Maier karrierjét

De hogy milyen feltételekkel sikerült Magyarországra csábítani a Florian Wirtz és David Raum csapattársaként U21-es Európa-bajnokságot nyerő, a berlini lapokban Dárdai nevelt fiaként is emlegetett Maiert? Erről a német szakportálon így írnak:

A magyar élvonal kilencedik helyezettje hat hónappal az Augsburggal kötött szerződésének lejárta előtt szerződtette Maiert. A hosszabbítás nem volt napirenden. A Bundesliga-klub nem kap jelentős áigazolási díjat, de a bónuszok és egy továbbértékesítési záradék valószínűleg a megállapodás részét képezi

– utal arra a Kicker, hogy ha Arne Maier megfeneklett karrierjét sikerül újraindítani, akkor az eladása után részesedést kaphat az Augsburg.

Maier 184 német Bundesliga-meccsel a lábában szegődött Újpestre, de ezt a szezont játék helyett szinte végig a kispadon vagy a lelátón töltötte (csak egyszer, még a nyitófordulóban cserélték be három percre). Pedig miután Dárdai Pál 2017-ben bevetette a Hertha Bundesliga-csapatában, még a fővárosi klub, sőt az egész német futball egyik legnagyobb ígéreteként tartották számon. Aztán magyar mentorát (egyben kor- és csapattársa, Dárdai Palkó apját) 2019 nyarán leváltották, őt pedig a következő évben kölcsönadták az Arminia Bielefeldnek, majd Augsburgba, de sehol sem találta már a régi önmagát. 20 évesen 24 millió euróra (9,2 milliárd forint) becsülték a piaci értékét – 12-szer annyira, mint most.