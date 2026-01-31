Nagy fogás Újpesten, Dárdai Pál rutinos Bundesliga-profit hozott
Arne Maier a Hertha legnagyobb tehetségei közé tartozott a magyar edző időszakában. Dárdai Pál most Újpesten lehelhet új életet a középpályás karrierjébe.
Péntek este még csak arról számolt be a német Ligainsider, hogy az FC Augsburg Bundesliga-csapatának középpályása, Arne Maier konkrét tárgyalásokat folytat egy külföldi, európai klubbal. Másnap aztán kiderült, hogy a magyar NB I-ben szereplő, Dárdai Pál sportigazgató dirigálta Újpest a rutinos labdarúgó kérője.
A német Sky Sports sportriporetere, Florian Plettenberg exkluzív hírként kürtölte világgá az X-csatornáján, hogy Maier megegyezett az Újpesttel, és a két klub is dűlőre jutott az átigazolásról, amelyet Dárdai szorgalmazott.
A szombaton orvosi vizsgálaton résztvevő, 27 éves Arne Maier augsburgi szerződése nyárig szólt volna, és az Újpest nem kölcsön-, hanem megvette a játékjogát.
Dárdai Pál indíthatja újra Arne Maier karrierjét
Dárdai Pál jól ismeri, hiszen az egyik nagy felfedezettje volt a Hertha BSC-nél. Maier a legidősebb Dárdai-fiú, Palkó csapattársaként nyert U19-es német bajnoki címet, majd korosztályos Európa-bajnokságot a német U21-es válogatottal, olyan csapattársak oldalán, mint például Florian Wirtz és David Raum. Addig az utánpótlás-válogatottak alapembere volt, Dárdai kezei alatt pedig összesen 48 tétmeccset játszott a Bundesligában, a Német Kupában és az Európa-ligában. Akkoriban, 2019-ben 24 millió euróra (9,2 milliárd forint) becsülték a piaci értékét, de miután előbb az Arminia Bielefeldnek, majd az Augsburgnak kölcsön-, illetve eladták, sehol sem jött be a számítása. A mai értékét 2 millió euróra (770 millió forint) taksálja a Trasfermarkt, az Augsburg jelenlegi szezonjában még augusztusban három perc játékidő jutott neki.
