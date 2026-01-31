Nagy fogás Újpesten, Dárdai Pál rutinos Bundesliga-profit hozott

Péntek este még csak arról számolt be a német Ligainsider, hogy az FC Augsburg Bundesliga-csapatának középpályása, Arne Maier konkrét tárgyalásokat folytat egy külföldi, európai klubbal. Másnap aztán kiderült, hogy a magyar NB I-ben szereplő, Dárdai Pál sportigazgató dirigálta Újpest a rutinos labdarúgó kérője.

Dárdai Pál és Arne Maier (jobbra) a Hertha után Újpesten dolgozhatnak újra együtt (Fotó: AFP)

A német Sky Sports sportriporetere, Florian Plettenberg exkluzív hírként kürtölte világgá az X-csatornáján, hogy Maier megegyezett az Újpesttel, és a két klub is dűlőre jutott az átigazolásról, amelyet Dárdai szorgalmazott.

🚨💥 EXCL | Arne Maier to Újpest FC - DONE DEAL ✔️



A full agreement has been reached with FC Augsburg. It’s a permanent move to the Hungarian top flight, as his contract was due to expire.



Sporting director Pal Dardai pushed strongly for the signing and their reunion. Dardai… pic.twitter.com/Yz3VPt8ft7 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 31, 2026

A szombaton orvosi vizsgálaton résztvevő, 27 éves Arne Maier augsburgi szerződése nyárig szólt volna, és az Újpest nem kölcsön-, hanem megvette a játékjogát.

Dárdai Pál indíthatja újra Arne Maier karrierjét

Dárdai Pál jól ismeri, hiszen az egyik nagy felfedezettje volt a Hertha BSC-nél. Maier a legidősebb Dárdai-fiú, Palkó csapattársaként nyert U19-es német bajnoki címet, majd korosztályos Európa-bajnokságot a német U21-es válogatottal, olyan csapattársak oldalán, mint például Florian Wirtz és David Raum. Addig az utánpótlás-válogatottak alapembere volt, Dárdai kezei alatt pedig összesen 48 tétmeccset játszott a Bundesligában, a Német Kupában és az Európa-ligában. Akkoriban, 2019-ben 24 millió euróra (9,2 milliárd forint) becsülték a piaci értékét, de miután előbb az Arminia Bielefeldnek, majd az Augsburgnak kölcsön-, illetve eladták, sehol sem jött be a számítása. A mai értékét 2 millió euróra (770 millió forint) taksálja a Trasfermarkt, az Augsburg jelenlegi szezonjában még augusztusban három perc játékidő jutott neki.