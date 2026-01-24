RETRO RÁDIÓ

Dárdai Pál kiabált, dicsért, ezer fokon égett az újpesti kispadon - Fotók

Bemutatkozott az Újpest szakmai stábja. A nyíregyházi meccsen Szélesi Zoltán vezetőedző mellett Dárdai Pál sportigazgató is a kispadon ült.

Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.01.24. 15:20
dárdai pál újpest fc nyíregyháza

Dárdai Pál 2025. december 18-án lett az Újpest FC sportigazgatója, 29 év után tért vissza a hazai pályákra. A korábbi magyar szövetségi kapitány felel Újpesten a teljes szakmai struktúráért az utánpótlástól a felnőtt csapatig, így nem véletlen, hogy az év első tétmeccsén a kispadon ült a Nyíregyháza ellen. 

Az újpestiek egy pontot szereztek Dárdai Pál első meccsén
Dárdai Pál ezer fokon égett

A lila-fehérek egy gyors góllal szereztek vezetést, majd a hazaiak egyenlítettek. A Nyíregyháza az 52. perctől emberhátrányban játszott, de a fővárosi alakulat ezt nem tudta kihasználni, 1-1-re zárult a meccs a Fizz Liga 19. fordulójában, az esztendő első élvonalbeli bajnokiján. Dárdai szokásához híven ezer fokon égve élt együtt a mérkőzéssel, dicsért, korholt, az alábbi fotókon jól látszik, hogy fontos volt neki a bemutatkozó mérkőzése.

Dárdai Pál bemutatkozott a Nyíregyháza-Újpest meccsen

fotóma, 15:12Fotók: Czinege Melinda

 

