Dárdai Pál kiabált, dicsért, ezer fokon égett az újpesti kispadon - Fotók

Dárdai Pál 2025. december 18-án lett az Újpest FC sportigazgatója, 29 év után tért vissza a hazai pályákra. A korábbi magyar szövetségi kapitány felel Újpesten a teljes szakmai struktúráért az utánpótlástól a felnőtt csapatig, így nem véletlen, hogy az év első tétmeccsén a kispadon ült a Nyíregyháza ellen.

Az újpestiek egy pontot szereztek Dárdai Pál első meccsén Fotó: Czinege Melinda

Dárdai Pál ezer fokon égett

A lila-fehérek egy gyors góllal szereztek vezetést, majd a hazaiak egyenlítettek. A Nyíregyháza az 52. perctől emberhátrányban játszott, de a fővárosi alakulat ezt nem tudta kihasználni, 1-1-re zárult a meccs a Fizz Liga 19. fordulójában, az esztendő első élvonalbeli bajnokiján. Dárdai szokásához híven ezer fokon égve élt együtt a mérkőzéssel, dicsért, korholt, az alábbi fotókon jól látszik, hogy fontos volt neki a bemutatkozó mérkőzése.