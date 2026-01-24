Nagy esélyt szalasztott el a Dárdai-Szélesi kettős Újpesten
Szélesi Zoltán és Dárdai Pál bemutatkozott az Újpest kispadján. A Nyíregyháza-Újpest meccs annak ellenére döntetlenre zárult, hogy a hazaiak az 52. perctől tíz emberrel játszottak.
A sportigazgató Dárdai Pál és az új vezetőedző, Szélesi Zoltán vezette újpesti szakmai stáb Nyíregyházán mutatkozott be tétmérkőzésen. Mindketten a lila-fehérek kispadján ültek és gyorsan gólt ünnepelhettek. A 19. percben Beridze balról, 15 méterről a hosszú felső sarokba tekerte a labdát (0-1). A 32. percben 11-eshez jutott a hazai csapat, de Edomwonyi lövését az Újpest kapusa, Banai vetődve a bal sarok előtt védte. Ami nem sikerült büntetőből, összejött akcióból, a 45. percben szép góllal egyenlített a Nyíregyháza, remek összejáték végén Kvaina jobbról, 5 méterről a hosszú alsó sarokba lőtt. A Nyíregyháza-Újpest meccs első félideje 1-1-re zárult.
Nyíregyháza-Újpest: tíz emberrel szerzett pontot a hazai csapat
Az 52. percben Katona kiállítása miatt emberhátrányba került a Nyíregyháza, de az újpestiek nem tudták kihasználni az emberelőnyt. Szabadrúgásból a kapufát találták el, de leginkább meddő mezőnyfölényben játszottak. A mérkőzés 1-1-re zárult, az újpestiek a nyolcadik helyen állnak, a nyírségi alakulat kieső pozícióban maradt. A Dárdai-Szélesi duó nagy esélyt szalasztott el azzal, hogy csapata nem tudta megtörni az emberhátrányban játszó hazaiakat, így csak egy ponttal kezdték az újpesti munkájukat.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre