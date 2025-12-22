Ez gyors volt, Dárdai Pál máris csodát tett Újpesten

Négy nappal a kinevezése után máris meccsre ment Újpesten Dárdai Pál. A Hertha Berlint 29 év után elhagyó új sportigazgató már a bemutatásán kijelentette, január 3-tól áll hivatalosan munkába a lila-fehéreknél. Azt azonban nem hagyta ki, hogy az év utolsó meccsén, az Újpest–Kazincbarcika bajnokin ott legyen a lelátón, és olyat látott, amit hónapok óta senki.

Dárdai Pál (jobbra) kiszurkolta az Újpest sikerét Fotó: Nemzeti Sport

Az Újpest, ha nehezen is, de emberelőnyben 2-1-re legyőzte a Kazincbarcikát. Szinte hihetetlen, de július 25., azaz az NB I első fordulója óta ez volt az első hazai sikere a lila-fehér csapatnak. A gárda akkor a Diósgyőrt verte 3-1-re, s ezzel a sikerrel az első játéknap után a tabellát is vezette. Azóta a Paks, a Kisvárda, az MTK, a Győr és a ZTE is nyerni tudott a Szusza Ferenc Stadionban, ahol csak a Nyíregyháza és a Ferencváros ellen szerzett pontot a hazai csapat.

Dárdai Pál cáfolta a pletykákat

A kinevezés előtt arról lehetett hallani, hogy a korábbi magyar kapitány „home office-ban” Berlinből dolgozik majd sportigazgatóként. Azóta kijelentette, a csapatok összes fontos edzésén és meccsén ott lesz, s hetente legfeljebb 2, vagy 3 napot tölt a német fővárosban.

Így verte az Újpest 2-1-re a Kazincbarcikát: