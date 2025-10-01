Oda Dárdai Pál mítosza, még sosem fordult elő ilyen a Herthánál

Dárdai Pál első, 2015 februári vezetőedzői kinevezése óta először mondhatja el magáról egy utóda, hogy eredményesebb a csapatával, mint előtte a Hertha magyar legendája. Stefan Leitl a múlt hétvégi, 20. tétmeccsén aratott 3-0-s nürnbergi győzelemmel előzte meg a legutóbb tavaly nyáron leváltott Dárdait.

Stefan Leitl (szemben) az első utód, aki überelni tudja Dárdai Pál korábbi pontátlagát a Herthánál Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A legsikeresebb és leghosszabb Dárdai-korszak az első volt. Négy és fél évig tartott, benne két európai kupaszerepléssel, és a német Bundesliga élvonalában végül mérkőzésenként átlagosan 1,38 megszerzett ponttal. Utána négy utóda maradt el ettől, pedig sokkal több pénzből erősíthették meg a Hertha játékoskeretét (egy téli átigazolási időszakban világrekord összeget költöttek). Őket követően, a második, 2021-es Dárdai-időszak 1,23-as meccsenkénti pontátlaggal zárult – hogy aztán három másik edző múlja alul őt a következő kinevezésééig. Ekkor, bő egy éves megbízatás már javarészt a német másodosztályban, mérkőzésenként 1,45-ös pontátlagot hozott, hogy utána most is csak a második próbálkozó, Leitl tudja megelőzni.

Dárdai Pál Hertha-mérlegét először überelik

Legalábbis egyelőre. A magyar Hertha-ikon középső fia, Dárdai Márton és társai legközelebb szombaton a Münstert fogadják az Olimpiai-stadionban. A másodosztály tabellájának 13. helyén szégyenkező csapatra ráférne, hogy tovább javítsa a saját és Stefan Leitl vezetőedző mérlegét, de éppen a hazai pálya szól ez ellen: a szezonbeli eddigi három berlini meccsükön még gólt sem szereztek (0-0 a Karsruhe, majd 0-2 az Elverberg és legutóbb a Paderborn ellen is).