Oda Dárdai Pál mítosza, még sosem fordult elő ilyen a Herthánál

Először négyen, aztán hárman próbálkoztak sikertelenül, most pedig már a második edző próbálkozik. Először übereli Dárdai Pált egy utóda a Hertha kispadján.

Szerző: MM
Létrehozva: 2025.10.01. 16:15
Dárdai Pál Dárdai Márton hertha bundesliga

Dárdai Pál első, 2015 februári vezetőedzői kinevezése óta először mondhatja el magáról egy utóda, hogy eredményesebb a csapatával, mint előtte a Hertha magyar legendája. Stefan Leitl a múlt hétvégi, 20. tétmeccsén aratott 3-0-s nürnbergi győzelemmel előzte meg a legutóbb tavaly nyáron leváltott Dárdait.

Szefan Leitl (szemben) az első utód, aki überelni tudja Dárdai Pál korábbi pontátlagát a Herthánál
Stefan Leitl (szemben) az első utód, aki überelni tudja Dárdai Pál korábbi pontátlagát a Herthánál Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A legsikeresebb és leghosszabb Dárdai-korszak az első volt. Négy és fél évig tartott, benne két európai kupaszerepléssel, és a német Bundesliga élvonalában végül mérkőzésenként átlagosan 1,38 megszerzett ponttal. Utána négy utóda maradt el ettől, pedig sokkal több pénzből erősíthették meg a Hertha játékoskeretét (egy téli átigazolási időszakban világrekord összeget költöttek). Őket követően, a második, 2021-es Dárdai-időszak 1,23-as meccsenkénti pontátlaggal zárult – hogy aztán három másik edző múlja alul őt a következő kinevezésééig. Ekkor, bő egy éves megbízatás már javarészt a német másodosztályban, mérkőzésenként 1,45-ös pontátlagot hozott, hogy utána most is csak a második próbálkozó, Leitl tudja megelőzni.

Dárdai Pál Hertha-mérlegét először überelik

Legalábbis egyelőre. A magyar Hertha-ikon középső fia, Dárdai Márton és társai legközelebb szombaton a Münstert fogadják az Olimpiai-stadionban. A másodosztály tabellájának 13. helyén szégyenkező csapatra ráférne, hogy tovább javítsa a saját és Stefan Leitl vezetőedző mérlegét, de éppen a hazai pálya szól ez ellen: a szezonbeli eddigi három berlini meccsükön még gólt sem szereztek (0-0 a Karsruhe, majd 0-2 az Elverberg és legutóbb a Paderborn ellen is).

Dárdai Pál pont/meccs átlaga 2015 januárja és 2019 nyara között: 1,38 (172 meccsen)

Az utódai: 

Ante Covic: 1,21 (14 meccs)

Jürgen Klinsmann: 1,20 (10 meccs)

Alexander Nouri: 1,25 (4 meccs)

Bruno Labbadia: 1,07 (28 meccs)

Dárdai Pál pont/meccs átlaga 2021-ben: 1,23 (31 meccsen)

Az utódai:

Tayfun Korkut: 0,64 (14 meccs)

Felix Magath: 1,11 (9 meccs)

Sandro Schwarz: 0,76 (29 meccs)

Dárdai Pál pont/meccs átlaga 2023 áprilisától 2024 nyaráig: 1,45 (44 meccsen)

Az utódai:

Cristian Fiél: 1,24 (25 meccsen)

Stefan Leitl: 1,50 (20 meccsen)

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
