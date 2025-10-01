Oda Dárdai Pál mítosza, még sosem fordult elő ilyen a Herthánál

Először négyen, aztán hárman próbálkoztak sikertelenül, most pedig már a második edző próbálkozik. Először übereli Dárdai Pált egy utóda a Hertha kispadján.
Dárdai Pál első, 2015 februári vezetőedzői kinevezése óta először mondhatja el magáról egy utóda, hogy eredményesebb a csapatával, mint előtte a Hertha magyar legendája. Stefan Leitl a múlt hétvégi, 20. tétmeccsén aratott 3-0-s nürnbergi győzelemmel előzte meg a legutóbb tavaly nyáron leváltott Dárdait.
A legsikeresebb és leghosszabb Dárdai-korszak az első volt. Négy és fél évig tartott, benne két európai kupaszerepléssel, és a német Bundesliga élvonalában végül mérkőzésenként átlagosan 1,38 megszerzett ponttal. Utána négy utóda maradt el ettől, pedig sokkal több pénzből erősíthették meg a Hertha játékoskeretét (egy téli átigazolási időszakban világrekord összeget költöttek). Őket követően, a második, 2021-es Dárdai-időszak 1,23-as meccsenkénti pontátlaggal zárult – hogy aztán három másik edző múlja alul őt a következő kinevezésééig. Ekkor, bő egy éves megbízatás már javarészt a német másodosztályban, mérkőzésenként 1,45-ös pontátlagot hozott, hogy utána most is csak a második próbálkozó, Leitl tudja megelőzni.
Legalábbis egyelőre. A magyar Hertha-ikon középső fia, Dárdai Márton és társai legközelebb szombaton a Münstert fogadják az Olimpiai-stadionban. A másodosztály tabellájának 13. helyén szégyenkező csapatra ráférne, hogy tovább javítsa a saját és Stefan Leitl vezetőedző mérlegét, de éppen a hazai pálya szól ez ellen: a szezonbeli eddigi három berlini meccsükön még gólt sem szereztek (0-0 a Karsruhe, majd 0-2 az Elverberg és legutóbb a Paderborn ellen is).
Az utódai:
Ante Covic: 1,21 (14 meccs)
Jürgen Klinsmann: 1,20 (10 meccs)
Alexander Nouri: 1,25 (4 meccs)
Bruno Labbadia: 1,07 (28 meccs)
Az utódai:
Tayfun Korkut: 0,64 (14 meccs)
Felix Magath: 1,11 (9 meccs)
Sandro Schwarz: 0,76 (29 meccs)
Az utódai:
Cristian Fiél: 1,24 (25 meccsen)
Stefan Leitl: 1,50 (20 meccsen)
