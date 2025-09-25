Dárdai Pál nélkül szurkolók tízezreit veszíti el a Hertha

Dárdai Pál eddig három időszakban dolgozott a Hertha BSC vezetőedzőjeként. Előbb (2015 és 2019 közöt) 4,5 évig, majd 2021-ben 10, legutóbb (2023–24) pedig 14 hónapig. Mindháromszor azzal az indoklással neveztek ki mást a helyére, hogy az utóda sikeresebb és látványosabb támadójátékot produkáljon a berlini futballcsapattal. Az eredményességet tekintve eddig mindig, minden utána következő tréner rosszabb meccsenkénti pontátlagot produkált Dárdai Pál Hertha-mérlegénél. Ami pedig a közönségszórakoztató focit illeti, az Olimpiai stadionba látogató szurkolók száma aggasztó iramban csökken.

Dárdai Pál Hertha-játékos fia, Márton (31) előtt Stefan Leitl edző, a háttérben az üres széksorok a berlini stadionban Fotó: picture alliance

A Bundesliga másodosztályában ragadt Hertha idén a feljutás nagy esélyeseként vágott neki a szezonnak. Legalábbis a teljes mezőny legértékesebb játékoskeretével. Ehhez képest Stefan Leitl vezetőedző csapata hat forduló után, öt szerzett ponttal csak a 15. helyen szégyenkezik. Különösen a hazai eredménysora harmatgyenge, noha a nemzetközi összevetésben nemrég még a másodosztályban is a világ 25 legmagasabb átlagnézőszáma közé tartozott a berlini. A Karlsruhe elleni 0-0, az Elversberg elleni 0-2, majd legutóbb a Paderborn elleni újabb 0-2 – azaz három hazai meccs, szerzett gól nélkül – után a Bild megkondítota a vészharangot: a lap számításai szerint a Hertha meccsenként 4000 nézőt veszít el. A múlt hétvégén már évek múltán először zuhant 40 ezer alá a hazai nézőszám, miközben a nagy rangadókra még a második vonalban is 60-65 ezren látogattak ki.

Dárdai Pál Hertha-edző utódairól ítéletet mondtak a szurkolók

Ehhez hozzájárul, hogy már az előző szezonban, a Dárdai utódaként 2024 nyarán kinevezett Christian Fiél idején elkezdődött a hazai mélyrepülés. Összességében az utóbbi 15 hazai meccsből csak kettőt nyert meg a Hertha (hat döntetlen és hét vereség mellett, mindössze 13 szerzett góllal), ami egy kiesőjelölt mérlegét sugallja, még a második vonalban is. Ebből lett elegük a szurkolóknak: elsőre még 59 655-en látogattak ki a Karlsruhe elleni hazai szezonrajtra (ez is 4 ezerrel kevesebb volt az egy évvel korábbi adatnak), majd 39 680-an és 44 718-an – utóbbit 5 ezer gyerekeknek adott ingyenjeggyel. Dárdai Pál utolsó edzői szezonjában 50 898 volt a berlini átlagnézőszám.