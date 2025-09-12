Baj van Berlinben, leszámolhat Dárdaival a nyeretlen Hertha

Borzalmas heteken van túl Dárdai Márton, a magyar válogatott védőnek a Hertha Berlinben és a nemzeti csapatban sem volt sikerélménye. Két hete, az Elversberg elleni bajnoki nagy részben rajta is ment el. Az ötödik percben tisztázni próbált, de elpattant tőle a labda, a meccset 2-0-ra megnyerő ellenfél az első találatát ezután szerezte meg. Edzője a szünetben le is cserélte Dárdai Pál középső fiát, akinek a válogatottban sem volt sok sikerélménye. Végigcsinálta a felkészülést, de Írországban nem lépett pályára, Portugália ellen is csak egyetlen percet kapott Marco Rossitól. Nagy kérdés, Berlinben vissza tud-e kerülni a kezdőbe.

Dárdai Márton kiszorulhat a Hertha kezdőcsapatából Fotó: DeFodi Images

A német másodosztályban kiesőhelyen álló Hertha vezetőedzője átszervezést ígért a gárda szombati bajnokija elé, de a B.Z. Berlin beharangozója szerint meglepetés lenne, ha a legutóbbi hibája után Dárdai visszakerülne a kezdőbe. Ezt a gyenge formája mellett azzal indokolják, hogy a válogatott szünetben csak két edzésen vett részt. A védő pici esélye lehet, hogy posztriválisai sem száz százalékosak. Az uruguayi Augustin Rogel nincs játékban, Dárdai váltótársai közül Niklas Kolbe és Pascal Klemens kisebb sérüléssel bajlódnak.

Dárdai Márton nyeretlen a Herthával

A Hertha szombaton Hannoverben probálja megszerezni szezonbeli első győzelmét a német bajnokságban (20.30, Tv: Arena4). A gárda eddig két vereség mellett két döntetlent ért el, s a pocsék kezdés miatt csak a 17., kiesőhelyen áll a német másodosztályban. Dárdai Márton az eddigi 4 bajnokin 203 percet játszott, háromszor kezdő volt, egyszer pedig csere.