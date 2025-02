Ha addig még derengett is némi remény a tavaszi csodára, a múlt héten végképp eljátszotta a feljutási esélyét a Hertha BSC labdarúgócsapata. A 75 ezer néző előtti, Hamburg elleni hazai vereség (2-3) után a sereghajtó Regensburg is legyőzte 2-0-ra a berlinieket. Szombaton (20:30, tv: Aréna 4), a Kaiserslautern ellen már Cristian Fiél vezetőedző állása a tét az Olimpiai-stadionban. A klubvezetők pedig már azon a terven dolgoznak, hogy berendezkedjenek a reméltnél hosszabb másodosztályú tagságra. Ennek részeként földindulásszerű változások várhatóak a játékoskeretben: nyáron akár 17 futballista távozhat, köztük Dárdai Pál két fia is. Egyiküket topligás klub menekítené ki a Herthából.

Dárdai Márton is a Wolfsburg kedvéért hagyhatja ott a másodosztályban ragadt Herthát (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP)

Arról már a téli átigazolási szezon kapcsán is felröppentek hírek, hogy a legidősebb fiú, Dárdai Palkó elégedetlen a gyakori mellőzése miatt, ezért távozni készül a nevelőegyesületétől. Most a biztos csapattag öccse, Dárdai Márton sorsa került előtérbe, aki Fabian Reese és Ibrahim Maza mellett a klub legkelendőbb focistái közé tartozik.

Dárdai Márton követi az öccsét?

A 22 éves, 11-szeres magyar válogatott védőt régóta figyelik élvonalbeli középcsapatok (többek között a Hoffenheim és az Augsburg tartozik az érdeklődők közé), de a Bild szerint nyáron a Wolfsburg vásárolhatja ki a nemrég 2028-ig meghosszabbított berlini szerződéséből.

A Bundesliga jelenlegi 10. helyezettje tavaly nyáron már szerződtette a legifjabb testvért, Dárdai Bencét, aki november óta jobbára a kezdőcsapat tagja.

Az előző szezonban még ő is a Herthában játszott; apjuk edzősködése idején hétszer játszottak együtt középső fivérével.