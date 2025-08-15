Szoboszlai barátja áll az újabb magyar csoda útjában

A második magyar klub is főtáblára juthat Európában. Az ETO Bolla Bendegúz csapata ellen lép pályára az utolsó körben.
Gyakorlatilag csak a szomszédba kell átmennie a győri focicsapatnak a Konferencia-liga selejtezőinek utolsó fordulójában, hiszen a Bolla Bendegúzt foglalkoztató osztrák Rapid Wien lesz az ETO ellenfele a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének utolsó körében. Az már korábban eldőlt, hogy a Ferencváros valamelyik sorozatban (a BL-ben, vagy az El-ben) ott lesz az alapszakaszban. Az osztrák Rapid tizenegyesekkel harcolta ki a továbbjutást a Keresztes Krisztiánt soraiban tudó skót Dundee United vendégeként. A győri csapat jövő csütörtökön látja vendégül a korábbi Fradi edző, Peter Stöger vezette osztrák rekordbajnokot, míg a visszavágót augusztus 28-án Bécsben rendezik, a párharc tétje pedig a Konferencia-liga 36 csapatos főtáblája. Nézzük meg mit érdemes tudni a győri csapat ellenfeléről.
A 28-szoros magyar válogatott védő, Bolla Bendegúz, aki meglehetősen szoros barátságot ápol Szoboszlai Dominikkel, 2024 óta tagja a Rapid Wien csapatának. Tavaly az ötödik helyet végeztek hazájuk bajnokságában, amivel kvalifikálták magukat a Konferencia-liga selejtezőibe. A csapat egyébként rendszeresen szerepel az európai kupaporondon, korábban már a Bajnokok Ligája csoportkörében is megfordultak, a 2010-es években viszont inkább az Európa Ligában volt látható a csapat, ahol általában a csoportkörben véreztek el. Az előző szezonban a Konferencia-liga negyeddöntője jelentette nekik a végállomást.
Bolla is üzent a magyar csapatnak a továbbjutás után:
Mindig különleges saját országbeli csapattal megmérkőzni. Kielemezzük őket, mert biztosan nem véletlenül jutottak el idáig, megérdemelték ezt az utat. Mi viszont senkitől sem ijedünk meg, és jól felkészülünk az idegenbeli odavágóra, hogy a saját játékunkra koncentrálhassunk
Ha a számokat nézzük akkor mindenképpen az osztrák csapat számít a párharc esélyesének. A Transfermarkt adatai szerint a bécsi csapat keretének összértéke ötször annyi mint a magyar csapaté. A Rapid Wiené közel 46 millió euró, az ETO-é kevesebb mint 9 millió euró. Ez aggasztó előjel lehet, viszont ne felejtsük el, hogy a harmadik selejtezőfordulós ellenfél AIK Stockholm keretének értéke is magasan felülmúlta a győriekét.
Fontos kiemelni, hogy előreláthatólag egyik csapat sem esélyes hazája bajnokságának megnyerésére, így könnyen lehet, hogy a nemzetközi szereplést helyezik előtérbe, ami azt jelentheti, hogy ez a két meccs lesz mindkét csapat idényének egyik legfontosabb találkozója.
A párharcot az ETO kezdi hazai pályán, az első mérkőzést augusztus 21-én 19.00 órakor rendezik az ETO Parkban.
