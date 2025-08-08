Ez több mint futball: még a fradisták is a Győrnek szurkoltak

A papírforma szerint nem a ETO FC Győr volt az esélyes Stockholmban, főleg, hogy a svédek tavaly október óta veretlenek hazai pályán, és legutóbbi három hazai meccsükön gólt sem kaptak. Ennek ellenére a magyar kupacsapat bátran futballozott, helyzeteket dolgozott ki, és a 78. percben Vitális Milán bombagóljával életben tartotta a továbbjutási reményeket - írta az Origo.

ETO FC Győr 2-1-es vereséget szenvedett Svédországban, de a visszavágon még lehet esélye továbbjutni (Fotó: ETO FC Facebook)



ETO FC Győr csapatát mindenki dicséri

A mérkőzés után a közösségi oldalak megteltek elismerő kommentekkel – nemcsak győri drukkerektől, hanem rivális csapatok szimpatizánsaitól is. Egy fradista szurkoló például ezt írta:

„Nem gondoltam volna, hogy ezt mondom, de le a kalappal az ETO előtt! Jól játszottak, derekasan küzdöttek. Fradista vagyok, de most ne a rivalizálás számítson."

A Győr hátránya egyetlen gól, ami hazai pályán bőven ledolgozható. Erre emlékeztetett egy másik hozzászóló is:

A Jereván ellen is kikaptunk idegenben 2-1-re, aztán otthon simán nyertünk 3-1-re. Meg tudjuk csinálni!

A hangulat tehát bizakodó, és az ETO-nak most minden eddiginél nagyobb szüksége lesz a hazai közönség támogatására. Egy szurkoló találóan fogalmazta meg:

Nincs más választásunk, ezt ki KELL szurkolnunk otthon!

A visszavágót augusztus 14-én csütörtökön 19 órától játsszák, és ha a győri csapat megőrzi a Stockholmban mutatott elszántságát, minden esélye megvan arra, hogy beírja magát az idei magyar futball-nyár legszebb történetei közé.