Piásan vezetett, tőle tarthat a Győr a Konferencia-ligában

Alighanem azonos tudású két rivális csap össze csütörtökön (19 óra, tv: m4Sport) Svédországban - hangsúlyozta az egykori 21-szeres válogatott Böőr Zoltán, aki kiemelte: mivel az ETO FC Győr május óta veretlen a magyar bajnokságban, sok oka nem lehet az aggodalomra az AIK Stockholm ellen. Noha Böőr a Debreceni VSC-vel szerzett három magyar bajnoki címet, azért a győri futball-történetébe is beírta a nevét, 41 tétmeccsen kilenc gólt jegyzett.

Az ETO FC Győr már nyert egy kört a Konferencia-ligában Fotó: Nemzeti Sport

Természetesen figyelemmel kísérem két korábbi klubom szereplését. Ami az ETO FC-t illeti – bár még nem fejezte be az erősítést – már most markáns profilú gárda. A legutóbbi idényben emlékezetesen szerepelt, és ezt a formát most is tartja, Pakson három alkalommal vezetett, és végül értékes 3-3-mal távozott. Hasonló pontszerzésre a svéd fővárosban is képes

– nyilatkozta a Metropolnak a jelenleg Dunakeszin a labdarúgásban dolgozó Böőr.

Az ETO az egyik legjobb játékosa, Daniel Stefulj nélkül lép gyepre. Történt, hogy a horvát középpályás a Pjunik elleni selejtező-visszavágón Győrben két sárga lapot kapott, ezért a második után értelemszerűen ki kellett volna őt állítani. Csakhogy a játékvezető feledékeny volt a könyvelésnél, viszont az eset nem kerülte el az UEFA figyelmét, ezért egy kupameccstől eltiltották a légióst.

Borbély Balázs edző védelmének különös gondot kell fordítania a koszovói válogatott Bersant Celinára. Az AIK gólveszélyes támadó középpályása korábban a Manchester Cityben is szerepelt egy kupameccsen, és Angliához fűződik egy kellemetlen kalandja. 2016. augusztus hetedikén a város központjában italos állapotban vezette kocsiját, fülön csípték, és 2625 font (1.2 millió Ft) megfizetésére kötelezték. Celina emellett jószívű ember. Már Norvégiában élt, amikor 2022 februárjában a háború elől menekülő ukrán családot befogadott a drammeni lakásába.