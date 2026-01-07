Döntöttek, ekkor várják Dárdai Pált a Fradihoz
Harminc éve fordult elő ilyen utoljára. Dárdai Pál csapata újra megmérkőzik a Fradival.
Két és fél hét, és máris folytatódik a labdarúgó-NB I. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elkészítette a következő három forduló pontos időbeosztását. Már nem kell sokat várni, s Dárdai Pál az Újpest sportigazgatójaként a Fradi otthonába utazik ellenfélként.
A Ferencváros és az Újpest a 20. fordulóban csap össze egymással a Groupama Arénában. A találkozót február 7-én, szombaton 17 órától rendezik. A két gárda szezonbeli első meccse 1-1-es döntetlennel zárult a Szusza Ferenc stadionban.
Dárdai Pál újra a Fradi ellen
Utoljára 1996-ban, azaz 30 éve fordult elő, hogy Dárdai Pál bármilyen minőségben a Ferencváros ellen szerepeljen. Abban az évben szeptemberben a Népstadionban fogadta a BVSC a zöld-fehéreket, a hazai csapat kezdőjében pedig ott volt az akkor 20 éves Dárdai. A meccset a ferencvárosiak 2-1-re nyerték meg. Dárdai néhány hónappal később, 1997 januárjában igazolt a Hertha Berlinhez.
BVSC-Ferencváros 1996-ban:
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és más csapat ünnepelhet majd? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre