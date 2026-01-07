RETRO RÁDIÓ

Döntöttek, ekkor várják Dárdai Pált a Fradihoz

Harminc éve fordult elő ilyen utoljára. Dárdai Pál csapata újra megmérkőzik a Fradival.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 16:15
Két és fél hét, és máris folytatódik a labdarúgó-NB I. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elkészítette a következő három forduló pontos időbeosztását. Már nem kell sokat várni, s Dárdai Pál az Újpest sportigazgatójaként a Fradi otthonába utazik ellenfélként.

Dárdai Pál január 3-tól az Újpest sportigazgatója
Dárdai Pál január 3-tól az Újpest sportigazgatója Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

A Ferencváros és az Újpest a 20. fordulóban csap össze egymással a Groupama Arénában. A találkozót február 7-én, szombaton 17 órától rendezik. A két gárda szezonbeli első meccse 1-1-es döntetlennel zárult a Szusza Ferenc stadionban.

Dárdai Pál újra a Fradi ellen

Utoljára 1996-ban, azaz 30 éve fordult elő, hogy Dárdai Pál bármilyen minőségben a Ferencváros ellen szerepeljen. Abban az évben szeptemberben a Népstadionban fogadta a BVSC a zöld-fehéreket, a hazai csapat kezdőjében pedig ott volt az akkor 20 éves Dárdai. A meccset a ferencvárosiak 2-1-re nyerték meg. Dárdai néhány hónappal később, 1997 januárjában igazolt a Hertha Berlinhez.

BVSC-Ferencváros 1996-ban:

