"Mezey György megígérte apunak" - ezért nem lett Dárdai Pál a Fradi focistája

Dárdai Pál nem csak a magyar, hanem a német labdarúgásnak is ikonikus alakja. Játékosként 14 évet húzott le a Hertha Berlinben, ahol klubrekorder lett, később pedig három időszakban is edzette a csapatot. Sokan nem tudják, hogy a játékos pályafutására a szerdára virradóra elhunyt Mezey György is hatással volt. A korábbi szövetségi kapitány is tehetett arról, hogy a középpályás nem igazolt a Fradiba.

Dárdai Pált Mezey György hívta fel Pécsről Budapestre Fotó: picture alliance

1995 telén két focicsapat uralta a magyar NB I-et. A címvédő Ferencváros épp a Bajnokok Ligájában fejezte be főtáblás szerepét, miközben az élvonalban a BVSC telelt az élen. Ez a két gárda harcolt a magyar futball nagy tehetségéért, az akkor 19 esztendős Dárdai Pálért. A fiatalember a Pécsben már alapember volt, s mindenki tudta, óriási jövő áll előtte. A Fradi nagyon vitte volna, de végül az a BVSC igazolta le 1996 januárjában, amelynek Mezey volt a szakmai igazgatója. Dárdai Pál az önéletrajzi könyvében arról ír, a korábbi szövetségi kapitány ígéretet tett a focista édesapjának, idősebb Dárdai Pálnak.

Miután eldőlt, hogy váltanom kell, csak az érdekelt, hogy olyan helyre kerüljek, ahol egy: garantálva van a fejlődésem, kettő: adva van a lehetőség a továbblépésre. Mezey György neve tulajdonképpen mindkettőre garancia volt. Amikor eljött hozzánk Pécsre, megígérte Apunak, hogy Bundesliga-játékost farag belőlem

- írta könyvében Dárdai.

A német lehetőségre nem is kellett sokat várni. Dárdai 1996 tavaszán végül a bajnokságban és a kupában is ezüstérmes lett a BVSC-vel, 1997 januárjában viszont már a Hertha Berlin igazolt focistája lett.

Mezey György Dárdai Pál öccsével is dolgozott

A szakember 2000-ben lett a Vasas vezetőedzője, akkor leigazolta Dárdai Pál öccsét, Balázst. A tragikus sorsú fiatalember 2002-ben a Barcs játékosaként 23 éves korában hunyt el, összesett egy edzőmeccsen és nem tudták megmenteni az életét. Édesapja akkor a pálya széléről nézte végig kisebbik fia haláltusáját.