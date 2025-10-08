Most érkezett a lesújtó hír: elhunyt Mezey György

Nyolcvannégy éves korában elhunyt Mezey György labdarúgó mesteredző, a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya.
A szerbiai Topolyán született szakember haláláról szerdán reggel számolt be a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ).
Mezey György 1982-ben kapott mesteredzői elismerést, majd 1986-ban kijutott a magyar válogatottal a mexikói világbajnokságra, a nemzeti csapat azóta sem járt a világeseményen.
A szakember - aki számos magyar klubot is irányított edzői pályafutása során - az MLSZ-től 2020-ban Életműdíjat kapott. Mezey Györgyöt az Magyar Labdarúgó Szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek - írja az MTI.
