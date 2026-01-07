RETRO RÁDIÓ

Könnyfakasztó sorok, elbúcsúzott a Fradi-sztárja a szurkolóktól

Sem a szurkolóknak, sem a Fradi csatárának nem lehetett könnyű az elválás. Varga Barnabás megható sorokkal búcsúzott a zöld-fehérektől.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.07. 17:00
varga barnabás fradi AEK Athén

Ahogy arról a Bors is beszámolt, kedden délután hivatalosan is bejelentette Varga Barnabás leszerződtetését az AEK Athén. A hírt a görög klub a közösségi oldalain is megosztotta. A Ferencváros és a magyar válogatott csatára az Instagramon búcsúzott el a zöld-fehérek szurkolóitól.

Megható sorokkal búcsúzott Varga Barnabás a szurkolóktól
Varga Barnabás megható sorokkal búcsúzik 

Köszönök mindent, Fradi! Hálás vagyok az itt töltött időért, a csapattársakért, az edzőkért és minden klubnál dolgozó emberért, valamint nektek, szurkolóknak a folyamatos támogatásért. Sok emlékkel és tapasztalattal gazdagodva indulok tovább egy új kihívás fel

- írta a bejegyzése alá a támadó. 

Az AEK Athén szívélyes fogadtatásban részesítette Vargát, a klub hivatalos oldalán ugyanis magyar nyelven köszöntötték.

A 28-szoros válogatott Varga a 2022/23-as és a 2023/24-es idényben is az NB I gólkirálya lett, előbb 26, majd 20 találattal. A mostani évadban 18 mérkőzésen szerzett tíz góljával holtversenyben a második helyen áll a góllövőlistán. Az Európa-liga aktuális kiírásában az első hat forduló során négyszer volt eredményes. A nemzeti csapatban eddig 13 gólt szerzett - írta az Origo.

 

