Rossz hírt kapott Kerkez Milos az Arsenal elleni meccs előtt
Nehéz feladat vár a magyar balhátvédre. Azt szeretnék, ha az Arsenal-Liverpool bajnokin Kerkez Milos megmérkőzne Bukayo Sakával.
Kemény ellenfelet kaphat a csütörtöki Arsenal-Liverpool bajnoki mérkőzésre (21:00, tv: Spíler 1) a vendég csapat magyar balhátvédje. Kerkez Milos feladata ezúttal Bukayo Saka hatástalanítása lehet, ami nem lenne ismeretlen számára.
Arsenal-Liverpool: Kerkez Milos feladata
Remélem, Saka újra megmérkőzik Kerkez Milossal, aki még mindig kicsit alulteljesít a Liverpool balhátvéd posztján
– fogalmazott a mérkőzés előtt a nagy Arsenal-szurkoló hírében álló díjnyertes illusztrátor, Matty Long, akivel a This Is Anfield készített interjút. Mint ismert, Saka a két csapat legutóbbi mérkőzésén – amelyet a Vörösök Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával nyertek meg – nem játszott sérülés miatt, Kerkeznek mégsem lenne ismeretlen ellenfél. A magyar balhátvéd a Bournemouth játékosaként meccselt már az angol válogatott focistával. Aki viszont csapata legutóbbi meccsén – épp a Bournemouth ellen – nem került be a kezdőcsapatba. Így tehát kérdéses, hogy lesz-e újabb Kerkez-Saka csata.
Matty Long azt is kíváncsian várja, hogy a liverpooli Alexis Mac Allister hogyan tud majd megbirkózni a középpályán a londoni Declan Rice, Martin Ödegaard kettőssel.
A művész azt jósolja, hogy kedvenc csapata szoros mérkőzésen, de egy góllal felülmúlja majd a Liverpoolt, és továbbra is abban bízik, hogy az Arsenal megnyeri a Premier League-et.
Premier League – ahol nincs biztos pont
