RETRO RÁDIÓ

Rossz hírt kapott Kerkez Milos az Arsenal elleni meccs előtt

Nehéz feladat vár a magyar balhátvédre. Azt szeretnék, ha az Arsenal-Liverpool bajnokin Kerkez Milos megmérkőzne Bukayo Sakával.

Megosztás
Szerző: B.
Létrehozva: 2026.01.07. 18:15
Kerkez Milos Liverpool arsenal

Kemény ellenfelet kaphat a csütörtöki Arsenal-Liverpool bajnoki mérkőzésre (21:00, tv: Spíler 1) a vendég csapat magyar balhátvédje. Kerkez Milos feladata ezúttal Bukayo Saka hatástalanítása lehet, ami nem lenne ismeretlen számára.

Arsenal-Liverpool: Kerkez Milos
Kerkez Milosra nehéz feladat vár az Arsenal-Liverpool bajnoki mérkőzésen Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

Arsenal-Liverpool: Kerkez Milos feladata

Remélem, Saka újra megmérkőzik Kerkez Milossal, aki még mindig kicsit alulteljesít a Liverpool balhátvéd posztján

– fogalmazott a mérkőzés előtt a nagy Arsenal-szurkoló hírében álló díjnyertes illusztrátor, Matty Long, akivel a This Is Anfield készített interjút. Mint ismert, Saka a két csapat legutóbbi mérkőzésén – amelyet a Vörösök Szoboszlai Dominik szabadrúgásgóljával nyertek meg – nem játszott sérülés miatt, Kerkeznek mégsem lenne ismeretlen ellenfél. A magyar balhátvéd a Bournemouth játékosaként meccselt már az angol válogatott focistával. Aki viszont csapata legutóbbi meccsén – épp a Bournemouth ellen – nem került be a kezdőcsapatba. Így tehát kérdéses, hogy lesz-e újabb Kerkez-Saka csata.

Matty Long azt is kíváncsian várja, hogy a liverpooli Alexis Mac Allister hogyan tud majd megbirkózni a középpályán a londoni Declan Rice, Martin Ödegaard kettőssel.

A művész azt jósolja, hogy kedvenc csapata szoros mérkőzésen, de egy góllal felülmúlja majd a Liverpoolt, és továbbra is abban bízik, hogy az Arsenal megnyeri a Premier League-et.

@metropol.napilap

Kerkeztől elájulnak az liverpooli lányok Máris tudni akarják, ki a magyar labdarúgó barátnője. #metropol #liverpool #szerelem #kerkez #kerkezmilos #love

♬ eredeti hang – Metropol - Metropol

Premier League – ahol nincs biztos pont

Az angol élvonalban továbbra sincs lefutott meccs: a favoritok ingadozása és a középmezőny ereje újra és újra átírja az erőviszonyokat. Angliában egy rossz félidő, egy villanás az ellenféltől, és máris felborul minden előzetes számítás (elég, ha a Szoboszlaival és Kerkezzel felálló bajnok meccseit vesszük alapul). A Premier League tempója, fizikalitása és kiszámíthatatlansága hétről hétre különleges élményt kínál, miközben magyar játékosok is a reflektorfényben bizonyítanak a világ legerősebb bajnokságában. A TippmixPRO-val még feszültebbek az angol rangadók – tippelj, és éld át a Premier League valódi arcát!

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu