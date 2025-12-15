RETRO RÁDIÓ

„Fel-alá szaladgál, mint egy labrador” – ítélet született Kerkez Milosról

A világ legjobb balhátvédjeinek rangsorában a 7. helyre tették. Sőt, a szakértők szerint Kerkez Milos legjobb évei még előtte állnak.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.12.15. 20:45
Kerkez Milos Liverpool balhátvéd ítélet

A futballvilág legjobb újságírói és elemzői hoztak ítéletet Kerkez Milos teljesítményéről. A brit FourFourTwo ugyanis egy elismert szakértői testületet hívott össze arra a feladatra, hogy felállítsák a világ legjobb balhátvédjeinek sorrendjét. A Liverpool magyar játékosa az előkelő 7. helyen végzett – olyan sztárokat megelőzve, mint Marc Cucurella vagy Theo Hernández.

Kerkez Milos
A futballvilág legjobb újságírói és elemzői hoztak ítéletet Kerkez Milosról Fotó: Robbie Jay Barratt - AMA

A portál azt írja, a világ legjobb balhátvédjei nem mindig voltak tehetségesek. Régen még bal lábasnak sem kellett lenni ehhez a poszthoz, ahová sokáig a kezdőtizenegy legrosszabb játékosát tették, de mindez megváltozott Roberto Carlos megjelenésével. A baloldali védők pedig mára ugyanolyan értékesek lettek egy csapat számára, mint bárki más. Sőt!

Kerkez Milos, mint egy labrador

A világ 7. legjobb balhátvédjének tartott Kerkezről a portál úgy fogalmazott, a Bournemouth-ban vitathatatlanul a Premier League legjobb balhátvédje volt, ebben a szezonban viszont küszködik a Liverpoolban. Gyorsan hozzátették, de hát ki nem?!

Az, ahogy a magyar játékos a partvonal mentén fel-alá szaladgál, olyan, mintha egy labrador lenne a csapatodban: határtalan lelkesedéssel végzi a nehéz feladatot. De Kerkez sokkal több, mint egy »motor«

– írták a magyar védőről. Kiemelték ugyanis, ahogy Kerkez Milos azt a Bournemouth-ban is megmutatta, képes veszélyes beadásokat küldeni a kapu elé, majd visszaérve semlegesíteni az ellentámadásokat.

A szakértők szerint Arne Slot csapatának nehézségeit a magyar védő egyértelműen megszenvedte, de a legjobb évei még előtte állnak. A 22 éves játékosnak minden adott ahhoz, hogy Európa egyik legkomplettebb játékosa legyen a posztján.

Premier League – nagyon messze a címvédés!

