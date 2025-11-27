„Soha többet” – súlyos ítélet született Liverpoolban, Kerkez Milos is érintett

Súlyos kritika érte a hazai csapat védelmét a Liverpool-PSV Bajnokok Ligája-mérkőzés után. Mint ismert, a hollandok kiütéses, 4-1-es győzelmet arattak az Anfielden. Steven Gerrard klublegenda szerint van négy focista a csapatban, akiknek soha többet nem lenne szabad együtt játszaniuk.

Súlyos kritika érte Kerkez Milosékat a Liverpool-PSV Bajnokok Ligája-mérkőzés után Fotó: PA / Northfoto

Gerrard ítelete a Liverpool-PSV után

A Liverpool az elmúlt 12 mérkőzéséből kilencet elveszített, sőt, az elmúlt három találkozó mindegyikén háromgólos különbséggel kapott ki. Legutóbb, amikor a PSV már kettővel vezetett, Arne Slot lecserélte Ibrahima Konatét, és a helyére egy támadót, Federico Chiesát küldte a pályára. Ennek eredményeként Ryan Gravenberch visszakerült a védelembe, Curtis Jones pedig jobbhátvédként játszott.

Konaté lecserélése nagy dolog volt, ez sokat elárul. Nézd meg a védősort, amivel befejezte a mérkőzést a csapat: Curtis Jones, Gravenberch, Van Dijk és Kerkez. Ez nem egy Liverpool-védősor, és soha nem is lesz az

– idézi a Mirror Gerrard szavait, aki szerint ennek a négy játékosnak soha többet nem lenne szabad egymás mellett játszaniuk.

A klublegenda hozzátette, nem elfogadható, hogy túl sok gólt kap a Liverpool. Úgy fogalmazott, a csapat teljesen védtelen, sebezhető és instabil.

A Liverpool problémái egyre mélyülnek, a nyomás pedig fokozódik

– nyilatkozta a Liverpool korábbi csapatkapitánya.