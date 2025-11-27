RETRO RÁDIÓ

Arne Slot már ma megbukhat, egy helyen a BL-meccsek eredményei

Az angol bajnok megint nagyon kikapott otthon. A BL-meccsek legnagyobb meglepetése a PSV 4-1-es sikere volt, a Liverpool akár ki is rúghatja az edzőjét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.27. 05:45
bl Liverpool FC PSV Eindhoven

Sokat nem ért Szoboszlai Dominik gólja, a Liverpool hazai pályán kikapott a Bajnokok Ligájában. A holland PSV Eindhoven 4-1-re nyert az Anfielden, a Vörösök az utolsó három meccsüket egyaránt 3 góllal veszítették el, egyet lőttek, s kaptak 10-et. A BL-meccsek legnagyobb meglepetése akár edzőbuktató is lehet, Arne Slot menesztése nem lenne meglepetés.

Szoboszlai Dominik gólt lőtt, csapata a BL-meccsek legnagyobb meglepetését okozta
Szoboszlai Dominik gólt lőtt, csapata a BL-meccsek legnagyobb meglepetését okozta Fotó: Shaun Botterill

A szerdai BL-meccsek végeredményei:


Liverpool-PSV 1-4
Köbenhavn-Kajrat 3-2
Pafosz-Monaco 2-2
Arsenal-Bayern München 3-1
Olympiakosz-Real Madrid 3-4
Paris SG-Tottenham 5-3
Sporting-Brugge 3-0
Frankfurt-Atalanta 0-3
Atlético Madrid-Inter 2-1

