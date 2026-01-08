Varga Barnabást a magyar válogatott csatárával pótolná a Fradi

Varga Barnabás az AEK Athén labdarúgócsapatában folytatja pályafutását, és sajtóhírek szerint a Ferencváros Lukács Dánielt, a Puskás Akadémia támadóját szemelte ki a pótlására – írja a Magyar Nemzet.

Lukács Dániel a Fradihoz kerülhet Fotó: Nemzeti Sport

Lukács Dániel érkezhet Varga Barnabás helyére

A Csakfoci úgy tudja, az FTC már ajánlatot tett a Puskás Akadémiának a Transfermarkt által 700 ezer euróra taksált támadóért. A Honvédet, az Újpestet és a Diósgyőrt is megjárt Lukács tavaly nyáron Kecskemétről igazolta Felcsútra, ahol az őszi szezonban húsz találkozón 11 gólt szerzett, ezzel az újpesti Aljosa Matkóval holtversenyben az NB I góllövőlistájának élén áll. Remeklésével Marco Rossi figyelmét is felkeltette, a szövetségi kapitány egy kivétellel az összes őszi vb-selejtezőn lehetőséget adott neki. Lukács öt meccsen két gólig és egy gólpasszig jutott, miközben egyik összecsapást sem játszotta végig.