Varga Barnabást a magyar válogatott csatárával pótolná a Fradi
Gőzerővel keresi Varga Barnabás utódját a Ferencváros. Sajtóhírek szerint a magyar válogatott csatára, Lukács Dániel érkezhet.
Varga Barnabás az AEK Athén labdarúgócsapatában folytatja pályafutását, és sajtóhírek szerint a Ferencváros Lukács Dánielt, a Puskás Akadémia támadóját szemelte ki a pótlására – írja a Magyar Nemzet.
Lukács Dániel érkezhet Varga Barnabás helyére
A Csakfoci úgy tudja, az FTC már ajánlatot tett a Puskás Akadémiának a Transfermarkt által 700 ezer euróra taksált támadóért. A Honvédet, az Újpestet és a Diósgyőrt is megjárt Lukács tavaly nyáron Kecskemétről igazolta Felcsútra, ahol az őszi szezonban húsz találkozón 11 gólt szerzett, ezzel az újpesti Aljosa Matkóval holtversenyben az NB I góllövőlistájának élén áll. Remeklésével Marco Rossi figyelmét is felkeltette, a szövetségi kapitány egy kivétellel az összes őszi vb-selejtezőn lehetőséget adott neki. Lukács öt meccsen két gólig és egy gólpasszig jutott, miközben egyik összecsapást sem játszotta végig.
