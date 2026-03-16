Védett üzletté teszi a régi boltokat az V. kerület, a szabályozás a hagyományos kereskedőket védi

Belváros–Lipótváros Önkormányzata új szabályozással próbálja megfékezni a belvárosi üzletstruktúra átalakulását. Ennek központi eleme a védett üzlet fogalmának bevezetése, amelynek célja, hogy megőrizze a városrész hagyományos kereskedelmi arculatát és a helyiek mindennapi életét kiszolgáló üzleteket.

Védett üzlet: a kulturális örökség részei, hozzájárulnak a város identitásának a megőrzéséhez (illusztráció)

A rendelet szerint védett üzletnek számíthat minden olyan legalább 30 éve működő helyi vállalkozás, amely a belváros kulturális örökségének részét képezi, és hozzájárul a városrész identitásának megőrzéséhez. Az ilyen üzletek különleges védelem alá kerülnek: a fő tevékenységi körük nem változtatható meg, az eredeti arculatot meg kell őrizni, és az üzlethelyiséget nem lehet teljesen más funkcióra átalakítani. A cél egyértelmű: megakadályozni, hogy a régi, karakteres belvárosi üzletek helyén újabb szuvenírboltok, pénzváltók vagy turistákra szabott vendéglátóhelyek jelenjenek meg.

Az V. kerületben az elmúlt 15 évben mintegy 25 százalékkal csökkent a boltok száma, és ezen belül különösen a lakossági igényeket kiszolgáló üzletek szorultak vissza. Egyre több olyan szolgáltatás jelent meg, amely kifejezetten a turisták igényeire épít: szuvenírboltok, turistákra specializált ruházati üzletek, pénzváltók, valamint turistákra szabott éttermek és kávézók. Emellett megjelentek az úgynevezett „dark kitchenek”, vagyis csak elvitelre főző konyhák, valamint a „dark store”-ok, amelyek valójában nem hagyományos üzletek, hanem kizárólag online rendelések kiszolgálására működnek.

Kőrösi Koppány, a BP Műhely alapítója szerint a folyamat a túlturizmus egyik sajátos formájához, az úgynevezett shopping turizmushoz kapcsolódik. Ez azt jelenti, hogy a belvárosi kereskedelem egyre inkább a turisták költéseire épül, miközben a helyi lakosság mindennapi szükségleteit kiszolgáló üzletek fokozatosan eltűnnek. Amikor a lakófunkciót kiszorítja a turisztikai funkció, a helyi gazdaság is átalakul: megszűnnek azok a közösségképző kisboltok és szolgáltatások, amelyeket jellemzően helyben élők működtettek, helyüket pedig turistákra szakosodott egységek veszik át, vagy az üzlethelyiségek egyszerűen üresen maradnak.