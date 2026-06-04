Elszökött az iskolából egy 13 éves diák, már a magyar rendőrség is keresi

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/209/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó B. Rebeka Erika ügyében. A 13 éves lány 2026. június 2-án kora délután az iskolából engedély nélkül elment, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrök keresik az eltűnt tinit.

Eltűnt egy 13 éves lány, már a rendőrség is keresi (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

B. Rebeka Erika körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete haja és barna szeme van. B. Rebeka Erika teljes neve és fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja körözést.