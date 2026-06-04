Elszökött az iskolából egy 13 éves diák, már a magyar rendőrség is keresi
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/209/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó B. Rebeka Erika ügyében. A 13 éves lány 2026. június 2-án kora délután az iskolából engedély nélkül elment, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrök keresik az eltűnt tinit.
B. Rebeka Erika körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete haja és barna szeme van. B. Rebeka Erika teljes neve és fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja körözést.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki B. Rebeka Erika tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.
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