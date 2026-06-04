RETRO RÁDIÓ

Elszökött az iskolából egy 13 éves diák, már a magyar rendőrség is keresi

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.04. 08:45
eltűnt rendőrség keresés

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitányság 01170-157/209/2026. körözési számon eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó B. Rebeka Erika ügyében. A 13 éves lány 2026. június 2-án kora délután az iskolából engedély nélkül elment, jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik, a rendőrök keresik az eltűnt tinit.

Eltűnt egy 13 éves lány, már a rendőrség is keresi
Eltűnt egy 13 éves lány, már a rendőrség is keresi (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

B. Rebeka Erika körülbelül 170 centiméter magas, vékony testalkatú, hosszú, fekete haja és barna szeme van. B. Rebeka Erika teljes neve és fotója ITT látható, amíg a rendőrség vissza nem vonja körözést.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XVII. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki B. Rebeka Erika tartózkodási helyéről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.

 

 

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