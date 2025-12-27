Ritka rendellenességben szenved a 13 éves lány: idő kérdése, mire végleg megvakul

Egy 13 éves lány olyan ritka betegségben szenved, amelynek következtében csak idő kérdése, mikor veszíti el teljesen a látását. A bátor kamasz ezután határozta el, hogy "vizuális kívánságlistát" ír arról, mi mindent szeretne látni, mielőtt végleg megvakul.

Egy genetikai betegség miatt pár éven belül megvakul a fiatal lány Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw / Freepik: Felix Russell-Saw

Bakancslista tételeit pipálja ki a lány, mielőtt végleg megvakul

A 13 éves Audrey Tyrrell azután írta meg a bakancslistáját, miután 2023-ban Usher-szindrómát diagnosztizáltak nála, egy ritka genetikai betegséget, ami a hallást és a látást is érinti.

Az Usher-szindróma süketséget és egy retinitis pigmentosa (RP) nevű szembetegséget okoz, amely mindössze 3-6 embert érint minden 100 ezer emberből.

A Harwichból, Essexből származó lány születése óta halláskárosodásban szenved, épp ezért nagyon boldoggá tette, amikor egy tételt kipipálva élőben láthatta és hallhatta Taylor Swiftet. Ezenfelül ellátogatott már az Eiffel-toronyhoz és eljuthatott Legolandbe is. A kívánságlistáján szerepel továbbá a Szabadság-szobor és az északi fény megtekintése is. A lista teljesítése nagyjából 10-20 évig fog tartani, de a családja izgatottan vár minden egyes utazást.

A 46 éves édesanya, Tracey elmondta, nem tudják, Audrey pontosan mikor veszti el végleg a látását, ezért az utolsó percig emlékeket próbálnak szerezni.

Jelenleg a dolgok stabilnak tűnnek. Elképeszt minket az önbizalma, ahogy kimegy és és éli az életét. A lista valami pozitívat nyújt neki, amire koncentrálhat

- tette hozzá Tracey.

Audrey kéthetes korában bukott meg az újszülöttkori hallásvizsgálatán, majd az orvosok elmondták a szülőknek, Traceynek és Andrew-nak, hogy a gyermeküknek kétoldali szenzorineurális halláskárosodása van. A lány hathetes korában kapta meg az első apró, rózsaszín hallókészülékét, amely segít neki tisztán hallani a beszédet.

A 13 éves lány, aki terepfutó versenyeken is indul és balettozik, most azt reméli, hogy 2026-ban ellátogathat Rómába, hogy megnézze a Colosseumot és a Vatikánt - írja a Mirror.