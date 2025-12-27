RETRO RÁDIÓ

Ritka rendellenességben szenved a 13 éves lány: idő kérdése, mire végleg megvakul

A lány összeírta, mi mindent szeretne átélni, mielőtt teljesen elveszíti a látását.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.27. 20:30
betegség vakság bakancslista halláskárosodás

Egy 13 éves lány olyan ritka betegségben szenved, amelynek következtében csak idő kérdése, mikor veszíti el teljesen a látását. A bátor kamasz ezután határozta el, hogy "vizuális kívánságlistát" ír arról, mi mindent szeretne látni, mielőtt végleg megvakul.

Világot lát a lány, mielőtt megvakul
Egy genetikai betegség miatt pár éven belül megvakul a fiatal lány     Fotó: Freepik: Felix Russell-Saw / Freepik: Felix Russell-Saw

Bakancslista tételeit pipálja ki a lány, mielőtt végleg megvakul

A 13 éves Audrey Tyrrell azután írta meg a bakancslistáját, miután 2023-ban Usher-szindrómát diagnosztizáltak nála, egy ritka genetikai betegséget, ami a hallást és a látást is érinti.

Az Usher-szindróma süketséget és egy retinitis pigmentosa (RP) nevű szembetegséget okoz, amely mindössze 3-6 embert érint minden 100 ezer emberből.

A Harwichból, Essexből származó lány születése óta halláskárosodásban szenved, épp ezért nagyon boldoggá tette, amikor egy tételt kipipálva élőben láthatta és hallhatta Taylor Swiftet. Ezenfelül ellátogatott már az Eiffel-toronyhoz és eljuthatott Legolandbe is. A kívánságlistáján szerepel továbbá a Szabadság-szobor és az északi fény megtekintése is. A lista teljesítése nagyjából 10-20 évig fog tartani, de a családja izgatottan vár minden egyes utazást.

A 46 éves édesanya, Tracey elmondta, nem tudják, Audrey pontosan mikor veszti el végleg a látását, ezért az utolsó percig emlékeket próbálnak szerezni. 

Jelenleg a dolgok stabilnak tűnnek. Elképeszt minket az önbizalma, ahogy kimegy és és éli az életét. A lista valami pozitívat nyújt neki, amire koncentrálhat

- tette hozzá Tracey.

Audrey kéthetes korában bukott meg az újszülöttkori hallásvizsgálatán, majd az orvosok elmondták a szülőknek, Traceynek és Andrew-nak, hogy a gyermeküknek kétoldali szenzorineurális halláskárosodása van. A lány hathetes korában kapta meg az első apró, rózsaszín hallókészülékét, amely segít neki tisztán hallani a beszédet. 

A 13 éves lány, aki terepfutó versenyeken is indul és balettozik, most azt reméli, hogy 2026-ban ellátogathat Rómába, hogy megnézze a Colosseumot és a Vatikánt - írja a Mirror.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
