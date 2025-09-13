RETRO RÁDIÓ

"Az orvosok azt mondták a tüneteim miatt nem kell aggódni, de miután összeestem halálos ítéletet kaptam"

Amikor éveken át csak szédülést és fülzúgást észlelt magán. A tünetekről az orvosok nem gondolták volna, hogy az idős nő, valójában egy életveszélyes daganat növekszik a koponyájában. Azonban a diagnózis egy váratlan baleset után érte, majd teljesen felforgatta életét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.13. 10:00
agydaganat szédülés orvos tünetek

A 73 éves Glenn Lilley hosszú éveken át szédüléssel, fülzúgással és romló hallással élt együtt, mindezek ellenére újra és újra azt mondták neki, nincs miért aggódnia. A tünetek azonban nem múltak el.

Az idős nő éveken át együtt élet a halálos betegség tüneteivel, amit orvosai nem vettek észre. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

2021 nyarán történt meg a váratlan fordulópont, amikor összeesett otthonában, majd a kórházban kapott diagnózis fenekestül felforgatta az életét. Az idős nőnél egy olyan agresszív agydaganatot találtak, amellyel beavatkozás nélkül mindössze hat hónapja maradt hátra.

Éveken át együtt élt a halálos betegség tüneteivel Glenn

A nyugdíjas tanárnő, aki Plymouthból származik, először 2017-ben vette észre, hogy valami nincs rendben. Hullámokban jelentkező szédülés és fülcsengés gyötörte, ezért beutalták egy fül-orr-gégész szakorvoshoz, ahol MRI-vizsgálatot végeztek rajta, de semmit nem találtak. Egy hallókészüléket kapott, ami részben megoldotta a problémáját, de a szédüléssel együtt kellett élnie.

Én soha nem akarok az orvos terhére lenni. Mindig összeszedem magam, és folytatom a dolgaimat. Azt hittem, a tüneteim olyasmik, amikhez majd hozzászokok.

- mondta Glenn.

Négy évvel később, miközben a bevásárlás után a csomagokat vitte be a házba, az idős nő váratlanul összeesett, és a fejét egy kőlépcsőbe ütötte. 53 éve férje, John rohant vele a sürgősségire, de mire megérkeztek olyan zavart volt Glenn, hogy a saját nevét sem tudta felidézni.

Az orvosok először stroke-ra gyanakodtak, de egy sürgős MRI-vizsgálat felfedte az igazságot, kettes fokozatú meningeómája volt, egy daganat, amely az agyat és a gerincvelőt borító védőhártyából nőtt ki. A bal szeme mögül egészen a feje hátsó részéig nyúlt.

A daganat úgy nézett ki, mint két szilva. Sokkolt és megrémített, amit az orvosok mondtak.

- emlékezett vissza arra a nő, amikor meglátta a felvételt agyáról.

Annak ellenére, hogy ez a típusú daganat technikailag nem rosszindulatú, a koponyán belüli elhelyezkedésük életveszélyessé teheti. A kettes fokozatú meningeómában szenvedők ötéves túlélési aránya általában 65 és 75 százalék közé esik, de az eredményt nagyban befolyásolja, hogy a sebészek mennyit tudnak eltávolítani a daganatból.

Az orvosok Glennnek elmagyarázták, hogy a daganat valójában már a 2017-es MRI-felvételen is látszott, de nem vették észre. Ezen a ponton viszont már, olyan gyorsan nőtt, hogy a kemoterápia és a sugárkezelés nem jöhetett szóba.

Lassan leépült a mozgásképességem, úgy éreztem, haldoklom.

Az előírt szteroidok, amelyek a duzzanatot csökkentették, 63 kilóról majdnem 82-re hizlalták. az idős nőt. Végül 2021 szeptemberében sürgősségi, 11 órás műtéten esett át, ahol eltávolították a daganatot.

A műtét sikeres volt, de az orvosok óva intettek, ugyanis minden esély megvan rá, hogy visszatér, talán egy évtizeden belül, és az újabb műtétek súlyos következményekkel járhatnak.

A felépülés hosszú és lassú volt. Egy évbe telt, mire leadta a szteroidok miatt felszedett súlyt. Először mankóval, majd anélkül kezdett kimenni sétálni, fokozatosan visszanyerve az erejét.

Ma Glenn továbbra is együtt él a hallásvesztéssel, memóriazavarokkal és fejfájással. Minden nap végére úgy érzi, mintha arca féloldalt lelógna, és folyton törölgetnie kell az orrát és a száját, mindezek ellenére próbál pozitívan állni a nehézségek elébe - írta  a Daily Mail.

 

