"Az orvosok azt mondták a tüneteim miatt nem kell aggódni, de miután összeestem halálos ítéletet kaptam"

A 73 éves Glenn Lilley hosszú éveken át szédüléssel, fülzúgással és romló hallással élt együtt, mindezek ellenére újra és újra azt mondták neki, nincs miért aggódnia. A tünetek azonban nem múltak el.

Az idős nő éveken át együtt élet a halálos betegség tüneteivel, amit orvosai nem vettek észre. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

2021 nyarán történt meg a váratlan fordulópont, amikor összeesett otthonában, majd a kórházban kapott diagnózis fenekestül felforgatta az életét. Az idős nőnél egy olyan agresszív agydaganatot találtak, amellyel beavatkozás nélkül mindössze hat hónapja maradt hátra.

A nyugdíjas tanárnő, aki Plymouthból származik, először 2017-ben vette észre, hogy valami nincs rendben. Hullámokban jelentkező szédülés és fülcsengés gyötörte, ezért beutalták egy fül-orr-gégész szakorvoshoz, ahol MRI-vizsgálatot végeztek rajta, de semmit nem találtak. Egy hallókészüléket kapott, ami részben megoldotta a problémáját, de a szédüléssel együtt kellett élnie.

Én soha nem akarok az orvos terhére lenni. Mindig összeszedem magam, és folytatom a dolgaimat. Azt hittem, a tüneteim olyasmik, amikhez majd hozzászokok.

- mondta Glenn.

Négy évvel később, miközben a bevásárlás után a csomagokat vitte be a házba, az idős nő váratlanul összeesett, és a fejét egy kőlépcsőbe ütötte. 53 éve férje, John rohant vele a sürgősségire, de mire megérkeztek olyan zavart volt Glenn, hogy a saját nevét sem tudta felidézni.

Az orvosok először stroke-ra gyanakodtak, de egy sürgős MRI-vizsgálat felfedte az igazságot, kettes fokozatú meningeómája volt, egy daganat, amely az agyat és a gerincvelőt borító védőhártyából nőtt ki. A bal szeme mögül egészen a feje hátsó részéig nyúlt.

A daganat úgy nézett ki, mint két szilva. Sokkolt és megrémített, amit az orvosok mondtak.

- emlékezett vissza arra a nő, amikor meglátta a felvételt agyáról.

Annak ellenére, hogy ez a típusú daganat technikailag nem rosszindulatú, a koponyán belüli elhelyezkedésük életveszélyessé teheti. A kettes fokozatú meningeómában szenvedők ötéves túlélési aránya általában 65 és 75 százalék közé esik, de az eredményt nagyban befolyásolja, hogy a sebészek mennyit tudnak eltávolítani a daganatból.