Elesett a játszótéren a kislány: kiderült, hogy daganata van

Olivia Taylor mindössze 17 hónapos volt, amikor 2018 januárjában egyik napról a másikra elvesztette látását. Szülei, Lisa és Matthew Taylor hónapokon át próbáltak magyarázatot találni kislányuk furcsa tüneteire, de a diagnózis túl későn érkezett.

A londoni kislány a játszótéren esett el, majd sürgősségi vizsgálatra vitték a kórházba, ahol kiderült: optikai gliómája van – egy lassan növekvő, többnyire jóindulatú agydaganat, amely a látóidegeket támadja meg. A diagnózis után alig egy hónappal Olivia gyakorlatilag teljesen megvakult, mára csupán látása egy százaléka maradt meg. Most, kilencévesen bottal közlekedik, az iskolában pedig Braille-írást és speciális technológiákat használ. Lisa úgy érzi, több figyelmeztető jel is elsikkadt az orvosoknál. Olivia bizonytalanul járt, nagyobb volt a fejátmérője az átlagnál, és később kancsalság is jelentkezett nála. Bár Lisa többször vitte szemészhez és más szakemberekhez, a kislány állapota nem javult.

Mindig is előrébb járt a beszédben, a játékban és az evésben, de sok apró jel árulkodott

– emlékezett vissza Lisa, majd megjegyezte:

„Nem használta a kanalát, kevesebbet beszélt, és egyre gyakrabban hányt.”

2017 végén Olivia egyre többször esett el, mígnem 2018 januárjában egy vizsgálat során az orvosok sürgős CT-re küldték. Aznap este közölték a szülőkkel: a kislánynak óriási agytumora van, amely 8x6 centiméter nagyságú. Mentő vitte azonnal a londoni King’s College Kórházba.

Szörnyű volt. Azt mondták, nem lehet műteni, mert túl nagy a kockázat a látóidegekre nézve

– mesélte Lisa.

Néhány héttel később Olivia sikítva ébredt a kiságyában: a daganat nyomást gyakorolt a látóidegekre, és a kislány végleg elvesztette látását - írja a The Sun.

Olivia azóta több kemoterápián és két nagy agyműtéten esett át, az egyik miatt egy „Harry Potter-heget” visel. Bár sokszor bántó megjegyzéseket kap idegenektől – például, hogy „miért jár úgy, mintha aludna” –, szülei szerint diagnózisa sosem törte meg életkedvét.

„Amikor meglátják, egyszerűen mindenki beleszeret” – mondta édesapja, Matthew, aki hozzátette:

Tele van szeretettel és energiával, igazi kis szuperhős.

A család jelenleg is kettős küzdelmet vív: egyrészt a daganat kezelése, másrészt a látássérülés mindennapi kihívásai ellen.