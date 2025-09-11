Elesett a játszótéren a kislány: kiderült, hogy daganata van

A 9 éves kislánynál 17 hónapos korában derült ki, hogy baj van: elvesztette a látását, amelyet daganat okozott.
Olivia Taylor mindössze 17 hónapos volt, amikor 2018 januárjában egyik napról a másikra elvesztette látását. Szülei, Lisa és Matthew Taylor hónapokon át próbáltak magyarázatot találni kislányuk furcsa tüneteire, de a diagnózis túl későn érkezett.
A londoni kislány a játszótéren esett el, majd sürgősségi vizsgálatra vitték a kórházba, ahol kiderült: optikai gliómája van – egy lassan növekvő, többnyire jóindulatú agydaganat, amely a látóidegeket támadja meg. A diagnózis után alig egy hónappal Olivia gyakorlatilag teljesen megvakult, mára csupán látása egy százaléka maradt meg. Most, kilencévesen bottal közlekedik, az iskolában pedig Braille-írást és speciális technológiákat használ. Lisa úgy érzi, több figyelmeztető jel is elsikkadt az orvosoknál. Olivia bizonytalanul járt, nagyobb volt a fejátmérője az átlagnál, és később kancsalság is jelentkezett nála. Bár Lisa többször vitte szemészhez és más szakemberekhez, a kislány állapota nem javult.
Mindig is előrébb járt a beszédben, a játékban és az evésben, de sok apró jel árulkodott
– emlékezett vissza Lisa, majd megjegyezte:
„Nem használta a kanalát, kevesebbet beszélt, és egyre gyakrabban hányt.”
2017 végén Olivia egyre többször esett el, mígnem 2018 januárjában egy vizsgálat során az orvosok sürgős CT-re küldték. Aznap este közölték a szülőkkel: a kislánynak óriási agytumora van, amely 8x6 centiméter nagyságú. Mentő vitte azonnal a londoni King’s College Kórházba.
Szörnyű volt. Azt mondták, nem lehet műteni, mert túl nagy a kockázat a látóidegekre nézve
– mesélte Lisa.
Néhány héttel később Olivia sikítva ébredt a kiságyában: a daganat nyomást gyakorolt a látóidegekre, és a kislány végleg elvesztette látását - írja a The Sun.
Olivia azóta több kemoterápián és két nagy agyműtéten esett át, az egyik miatt egy „Harry Potter-heget” visel. Bár sokszor bántó megjegyzéseket kap idegenektől – például, hogy „miért jár úgy, mintha aludna” –, szülei szerint diagnózisa sosem törte meg életkedvét.
„Amikor meglátják, egyszerűen mindenki beleszeret” – mondta édesapja, Matthew, aki hozzátette:
Tele van szeretettel és energiával, igazi kis szuperhős.
A család jelenleg is kettős küzdelmet vív: egyrészt a daganat kezelése, másrészt a látássérülés mindennapi kihívásai ellen.
„Nekünk ez két háború, de Oliviának mindez a normális” – tette hozzá Matthew.
Miután a hagyományos kemoterápia sorra kudarcot vallott, a Taylors család vállalta a kockázatot egy biopsziára. Bár Olivia arcának egyik fele részben lebénult a beavatkozás után, ennek köszönhetően kiderült, hogy a daganat ritka mutációt hordoz. Ez lehetővé tette, hogy hozzáférjenek egy új, célzott kezeléshez: a Trametinib és Dabrafenib gyógyszerekhez, amelyek jelentősen zsugorították a daganatot. Olivia ma már otthon szedi a tablettákat és folyékony gyógyszert – mindezt a kutatások és klinikai vizsgálatok eredményeként.
Az egész megváltoztatta az életünket. Ez célzott terápia, ami pontosan az ő mutációjára hat. Az ilyen daganatok mindössze 10 százaléka hordozza ezt a mutációt
– magyarázta Lisa. Bár immunrendszere legyengült, és sérülékenyebb a fertőzésekkel szemben, orvosai szerint „nagyon jól teljesít”. Az iskolában kedvenc tantárgya az angol, emellett imád énekelni és beszélgetni.
Különleges élményekben is része volt: találkozott III. Károly királlyal, teázott Kamilla királynéval, sőt még az EastEnders egyik epizódjában is szerepelt.
Olivia most a Children with Cancer UK jótékonysági szervezet „Always By Your Side” kampányának arca, amely a gyermekkori rák elleni küzdelmet és a családok kitartását mutatja be.
„Olivia rendkívüli bátorságot mutatott. Annyira büszke vagyok rá” – mondta Matthew, majd hozzátette:
A daganat elvette a látását, de sosem tudta elvenni a ragyogását.
