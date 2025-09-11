RETRO RÁDIÓ

Elesett a játszótéren a kislány: kiderült, hogy daganata van

A 9 éves kislánynál 17 hónapos korában derült ki, hogy baj van: elvesztette a látását, amelyet daganat okozott.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.11. 08:30
vizsgálat család daganat kislány

Olivia Taylor mindössze 17 hónapos volt, amikor 2018 januárjában egyik napról a másikra elvesztette látását. Szülei, Lisa és Matthew Taylor hónapokon át próbáltak magyarázatot találni kislányuk furcsa tüneteire, de a diagnózis túl későn érkezett.

agy, daganat
Egy sürgősségi vizsgálat során derült ki, hogy a kislánynak daganata van, ami miatt látását is elveszítette, és a mozgása is korlátozott Fotó: pexels.com (Illusztráció!)

A londoni kislány a játszótéren esett el, majd sürgősségi vizsgálatra vitték a kórházba, ahol kiderült: optikai gliómája van – egy lassan növekvő, többnyire jóindulatú agydaganat, amely a látóidegeket támadja meg. A diagnózis után alig egy hónappal Olivia gyakorlatilag teljesen megvakult, mára csupán látása egy százaléka maradt meg. Most, kilencévesen bottal közlekedik, az iskolában pedig Braille-írást és speciális technológiákat használ. Lisa úgy érzi, több figyelmeztető jel is elsikkadt az orvosoknál. Olivia bizonytalanul járt, nagyobb volt a fejátmérője az átlagnál, és később kancsalság is jelentkezett nála. Bár Lisa többször vitte szemészhez és más szakemberekhez, a kislány állapota nem javult.

Mindig is előrébb járt a beszédben, a játékban és az evésben, de sok apró jel árulkodott

– emlékezett vissza Lisa, majd megjegyezte:

„Nem használta a kanalát, kevesebbet beszélt, és egyre gyakrabban hányt.”

2017 végén Olivia egyre többször esett el, mígnem 2018 januárjában egy vizsgálat során az orvosok sürgős CT-re küldték. Aznap este közölték a szülőkkel: a kislánynak óriási agytumora van, amely 8x6 centiméter nagyságú. Mentő vitte azonnal a londoni King’s College Kórházba.

Szörnyű volt. Azt mondták, nem lehet műteni, mert túl nagy a kockázat a látóidegekre nézve

– mesélte Lisa.

Néhány héttel később Olivia sikítva ébredt a kiságyában: a daganat nyomást gyakorolt a látóidegekre, és a kislány végleg elvesztette látását - írja a The Sun.

Olivia azóta több kemoterápián és két nagy agyműtéten esett át, az egyik miatt egy „Harry Potter-heget” visel. Bár sokszor bántó megjegyzéseket kap idegenektől – például, hogy „miért jár úgy, mintha aludna” –, szülei szerint diagnózisa sosem törte meg életkedvét.

„Amikor meglátják, egyszerűen mindenki beleszeret” – mondta édesapja, Matthew, aki hozzátette:

Tele van szeretettel és energiával, igazi kis szuperhős.

A család jelenleg is kettős küzdelmet vív: egyrészt a daganat kezelése, másrészt a látássérülés mindennapi kihívásai ellen.

„Nekünk ez két háború, de Oliviának mindez a normális” – tette hozzá Matthew.

Miután a hagyományos kemoterápia sorra kudarcot vallott, a Taylors család vállalta a kockázatot egy biopsziára. Bár Olivia arcának egyik fele részben lebénult a beavatkozás után, ennek köszönhetően kiderült, hogy a daganat ritka mutációt hordoz. Ez lehetővé tette, hogy hozzáférjenek egy új, célzott kezeléshez: a Trametinib és Dabrafenib gyógyszerekhez, amelyek jelentősen zsugorították a daganatot. Olivia ma már otthon szedi a tablettákat és folyékony gyógyszert – mindezt a kutatások és klinikai vizsgálatok eredményeként.

Az egész megváltoztatta az életünket. Ez célzott terápia, ami pontosan az ő mutációjára hat. Az ilyen daganatok mindössze 10 százaléka hordozza ezt a mutációt

– magyarázta Lisa. Bár immunrendszere legyengült, és sérülékenyebb a fertőzésekkel szemben, orvosai szerint „nagyon jól teljesít”. Az iskolában kedvenc tantárgya az angol, emellett imád énekelni és beszélgetni.

Különleges élményekben is része volt: találkozott III. Károly királlyal, teázott Kamilla királynéval, sőt még az EastEnders egyik epizódjában is szerepelt.

Olivia most a Children with Cancer UK jótékonysági szervezet „Always By Your Side” kampányának arca, amely a gyermekkori rák elleni küzdelmet és a családok kitartását mutatja be.

„Olivia rendkívüli bátorságot mutatott. Annyira büszke vagyok rá” – mondta Matthew, majd hozzátette:

A daganat elvette a látását, de sosem tudta elvenni a ragyogását.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu