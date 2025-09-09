Azt mondták, az egyéves kort sem fogja betölteni, így él manapság a transzplantált kislány

A ma már kilencéves Imogen Bolton egy aktív, boldog kislány, ám ez nem mindig volt így. Az Egyesült Királyság egyik legfiatalabb tüdőtranszplantált páciense ugyanis 2016-ban egy ritka rendkívül betegséggel, az alveoláris kapilláris dysplasiával született, vagyis a tüdejének a nyálkahártyája túl vastag volt, így nem tudta megfelelően felvenni az oxigént a véréből, az orvosok pedig úgy vélték, még az egyéves kort sem fogja betölteni.

Mindenki várakozását felülmúlta a tüdőtranszplantált kislány / Fotó: Online Marketing / unsplash.com – Képünk illusztráció

Így él manapság a kislány, akiről úgy vélték, az egyéves kort sem fogja betölteni

A kislány életét végül egy másik csecsemő, Theo Omondi tüdejével mentették meg, aki tragikus módon mindössze 41 napos korában meghalt. A sebészek, még amikor egy drasztikus műtétet végrehajtva, beültették a két apró, 15 centiméteres tüdőt Imogennek, aki akkor 5 hónapos volt, sem voltak biztosak abban, működni fog-e. Imogen azonban túlszárnyalta az orvosok elvárásait, ma pedig egy fitt és aktív iskoláslány, aki imádja a művészeteket, a kézművességet és a biciklizést, augusztusban pedig már hatodszor vett részt a Brit Transzplantációs Játékokon. A kislánynak ugyanakkor minden egyes nap gyógyszert kell szednie az immunrendszere szabályozására, és hogy csökkentsék annak az esélyét, hogy a transzplantált tüdő kilökődjön, ugyanakkor elég erős maradjon ahhoz is, hogy leküzdje a köhögést és a megfázást.

Azt mondták nekünk, hogy a palliatív ellátás az egyetlen lehetőség, és amikor később egy taxiból megláttam egy csoport kisgyereket láthatósági kabátban egy iskolai kiránduláson, azt gondoltam, Imogennek ebben sohasem lehet majd része. Hatalmas mérföldkő volt, mikor elvittem az iskolába az első napján, és tisztán emlékszem arra is, amikor először lóra ült. Mindez megváltoztatta a szülői mivoltomat, és meg kellett tanulnom másként élni, mert mindig szüksége lesz a gyógyszerekre. Ugyanakkor ráébredtem arra is, milyen értékes valójában az élet

- mondta el a kislány édesanyja, Hayley Brightonból.

Nagyon örülünk a friss híreknek Imogenről, mivel Theo tüdeje segített neki elérni ezeket a mérföldköveket. Nagyon nagy becsben tartjuk Theo adományát, amit Imogennek adott, tudván, hogy az élet egy értékes ajándék, akár adjuk, akár kapjuk

- szólaltak meg Imogen donorjának, Theónak a szülei is, a The Sun beszámolója szerint.