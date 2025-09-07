Elképesztő csodákat tett a 15 éves fiú, aki leukémiában hunyt el

A 15 éves fiú, Carlo Acutis igazán rendkívüli történettel rendelkezik. Ő az, akit szentté avattak halála után, szeptember 7-én. Assisi, amely évszázadok óta Szent Ferenc városaként ismert, ma már inkább Carlo miatt vonzza a fiatal zarándokokat. Testét üvegsírban állították ki, hétköznapi ruháiban, mintha csak aludna – a látogatók hosszú sorokban érkeznek, hogy imádkozzanak mellette.

A 15 éves fiú szentté avatása a Vatikánban történt meg halála után / Fotó: Pexels (Illusztráció)

A 15 éves fiú önzetlenül segített másokon

Carlo 1991-ben született Londonban egy tehetős olasz családban. Kiskora óta mély vallásosság jellemezte, mivel naponta járt misére, segített a szegényeken, és kortársai szerint mindig másokért élt. Saját weboldalán több mint száz eucharisztikus csodát gyűjtött össze. Betegsége, a leukémia 2006-ban váratlanul ragadta el, de szenvedéseit békével viselte.

Halála után gyorsan elindult szentté avatási ügye, sokak szerint szokatlanul rövid idő alatt. 2020-ban boldoggá avatták, és most – két elismert csoda nyomán – elérkezett a végső lépés. Az első esetben egy brazil kisfiú gyógyult meg egy gyógyíthatatlannak tartott betegségtől, miután édesanyja Carlo ruhadarabjával imádkozott. A másodikban egy Costa Ricából származó diáklány tért vissza az életbe súlyos balesete után, szintén közbenjárásának tulajdonítva.

Carlo alakja óriási hatást gyakorol a fiatalokra. Sokan úgy érzik, hogy közülük való, mivel farmerben és sportcipőben ábrázolják, rockzenét hallgatott, könnyű vele azonosulni. Zarándokok milliói érkeznek Assisibe, ajándéktárgyak ezrei készülnek róla, és egyre több iskola, plébánia veszi fel a nevét - írja a Daily Mail.

Bár vita övezi, valóban alkalmas-e a szentté avatásra, kevesen vonják kétségbe, hogy életét önzetlen jóság és hit jellemezte. Zarándokok tízezrei tapasztalnak vigaszt és reményt történetében. Ahogy egyik tisztelője fogalmazott:

Carlo menővé tette újra a katolicizmust

Szentté avatása minden bizonnyal mérföldkő lesz a katolikus egyház számára – és példát adhat a mai fiataloknak, hogy a hit és a szeretet kortól függetlenül élő erő.