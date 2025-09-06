15 éves fiút avat szentté első szertartása során Leó pápa

Egy brit származású tinédzser, akit számítógépes szakértelme miatt digitális tanítványnak neveztek, vasárnap az első millenniumi szentté avatott lesz.

Első szentté avatási szertartása során 15 éves fiút avat fel Leó pápa. Fotó: AFP

Carlo Acutis 1991. május 3-án született Londonban, egy olasz családban. A fiú ezt követően Milánóban nőtt fel, ahol rendszeresen járt napi misére, imádkozta a rózsafüzért, és részt vett szentségimádáson. Fiatal kora ellenére hittant is tanított egy helyi plébánián, és segítette a hajléktalanokat. Végül számítógépes tudását arra használta fel, hogy online kiállítást hozzon létre több mint 100 eucharisztikus csodáról, amelyeket az egyház az évszázadok során elismert.

15 éves korában, 2006 októberében megbetegedett, és 10 nappal később akut leukémiában halt meg. Testét később Assisi temetőjébe szállították, ahogy ő kérte, mivel mélyen tisztelte Assisi Szent Ferencet, a középkori szentet. Halála óta fiatal katolikusok milliói zarándokolnak el nyughelyére, ahol üveglappal borított sírjában láthatják a fiatal fiút.

Szent lesz Carlo Acutis

Szentté avatásának útja több mint tíz éve indult egy papokból és barátokból álló csoport kezdeményezésére, és hivatalosan röviddel Ferenc pápa 2013-as pápasága után vett lendületet. Carlo-t 2020-ban boldoggá nyilvánították, miután a Vatikán elismert egy csodás gyógyulást közbenjárásának tulajdonítva, egy brazil gyermeket, aki tudományosan megmagyarázhatatlan módon épült fel.

Tavaly az egyház újabb csodát tulajdonított neki, egy Costa Rica-i diáklány teljes felépülését egy súlyos fejsérülésből, amelyet olaszországi biciklibalesetben szenvedett el, miután édesanyja imádkozott Carlo sírjánál, ezzel megnyitva az utat a szentté avatás felé. Leó pápa vasárnap avatja szentté a fiatal választása óta az első szentté avatási szertartásán, egy másik népszerű olasz, Pier Giorgio Frassati mellett. Mindkét szertartást eredetileg az év elejére tervezték, de elhalasztották a pápa áprilisi halála miatt.

Ferenc pápa volt az, aki szenvedélyesen kezdeményezte Carlo szentté avatását, meggyőződve arról, hogy az egyháznak szüksége van egy olyan fiatalra, mint ő, aki képes a fiatal katolikusokat megszólítani.

Carlo jól tudta, hogy a kommunikációs eszközök, a reklámok és a közösségi hálózatok teljes apparátusa arra használható, hogy elkábítson minket, és fogyasztásfüggővé tegyen, arra késztetve, hogy mindig a legújabb dolgot vegyük meg. Ugyanakkor azt is tudta, hogyan használja az új kommunikációs technológiát arra, hogy átadja az evangéliumot, értékeket és szépséget közvetítsen.

- írta Ferenc pápa egy 2019-es dokumentumban.