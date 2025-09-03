Ezen a napon szentelték pappá a dinamó magyar feltalálóját – Mutatjuk, ki volt ő

A világhírű fizikaprofesszort, természettudóst és bencés szerzetest 1825-ben ezen a napon szentelték pappá, előtte pedig bölcsészdoktorrá és tanárrá is avatták. Nem a dinamó volt az egyetlen jelentős találmánya!
1825. szeptember 9-én Győrben szentelték pappá Jedlik Ányost, a dinamó későbbi feltalálóját. A világhírű fizikaprofesszor egyébként a Csallóközben Jedlik István néven született. Az Ányos nevet a bencés rendben kapta, miután 1817-ben Pannonhalmára ment teológiát tanulni. Ezzel párhuzamosan Pesten fizikát, matematikát, filozófiát és történelmet is tanult, így 1822 őszén Pesten bölcsészdoktorrá, Győrött pedig tanárrá avatták. Munkásságából két korszakalkotó felfedezése emelkedik ki: az elektromotor és az öngerjesztésű dinamó.
Ő volt a magyar realista regényírás első nagy mestere. Politikusként 1848-ban a Batthyány-kormányban vallás- és közoktatásügyi miniszteri posztot töltött be, ahogy 1867-től a gróf Andrássy Gyula vezette kormányban is. Ő volt a Magyar Tudományos Akadémia harmadik elnöke.
Ferdinand Porsche német autókészítő 1875. szeptember 3-án látta meg a napvilágot. Hitler felkérésére tervezett például népautót, Volkswagent, ez lett a később népszerű VW Bogár. De neki köszönhetjük Porsche 911-et is. Érdekesség, hogy a Volkswagen Bogárról Barényi Béla már 1925-ben készített részletes terveket, amit azonban a Porsche család hosszú időn keresztül vitatott, mivel ők Ferdinand Porschét tartották az autó konstruktőrének.
Foky Ottó animációsfilm-rendező, reklámgrafikus, Misi mókus és az első TV Maci kitalálója 13 évvel ezelőtt, egy szeptember 9-ei napon hunyt el. Több száz esti mesét, gyerekfilmet, reklámfilmet rendezett és tervezett. Tárgymozgatott filmjei közül nem egy nemzetközi filmdíjat kapott.
2006-óra szeptember 3-ai a pártfogás napja Magyarországon. A nap célja, hogy a pártfogó felügyelők erősítsék szakmai kapcsolataikat, közvetítsék az alternatív szankciók fontosságát. A pártfogó felügyelők segítik a bűnelkövetők rehabilitálását és reintegrációját, közvetítő szerepet látnak el a bűnelkövető, az áldozat és a társadalom között.
Hangolódjunk közösen az őszre és engedjük el a nyári napokat a Millenáris varázslatos környezetében. A Millenáris Zenei Piknik Neked koncertsorozat fellépői szeptember 3-án a MÁV Szimfonikus Zenekar lesznek, akik mesés zenei játéka garantáltan mindenkit elvarázsol ezen a szabadtéri eseményen – olvasható az esemény leírásában.
A koponyeg.hu szerint szerdán egy gyenge hidegfront miatt elszórtan záporok fordulhatnak elő, emellett az északnyugati szél is megerősödik. A hőmérséklet 26 fok köré mérséklődik.
