Ezen a napon szentelték pappá a dinamó magyar feltalálóját – Mutatjuk, ki volt ő

Neki köszönhetjük a dinamót és az elektromotort

1825. szeptember 9-én Győrben szentelték pappá Jedlik Ányost, a dinamó későbbi feltalálóját. A világhírű fizikaprofesszor egyébként a Csallóközben Jedlik István néven született. Az Ányos nevet a bencés rendben kapta, miután 1817-ben Pannonhalmára ment teológiát tanulni. Ezzel párhuzamosan Pesten fizikát, matematikát, filozófiát és történelmet is tanult, így 1822 őszén Pesten bölcsészdoktorrá, Győrött pedig tanárrá avatták. Munkásságából két korszakalkotó felfedezése emelkedik ki: az elektromotor és az öngerjesztésű dinamó.

Fotó: Nemzeti Fotótár / hirado.hu

Ezen a napon született Eötvös József író, költő, államférfi

Ő volt a magyar realista regényírás első nagy mestere. Politikusként 1848-ban a Batthyány-kormányban vallás- és közoktatásügyi miniszteri posztot töltött be, ahogy 1867-től a gróf Andrássy Gyula vezette kormányban is. Ő volt a Magyar Tudományos Akadémia harmadik elnöke.

Egy legendás autókészítő is szeptember 3-án született

Ferdinand Porsche német autókészítő 1875. szeptember 3-án látta meg a napvilágot. Hitler felkérésére tervezett például népautót, Volkswagent, ez lett a később népszerű VW Bogár. De neki köszönhetjük Porsche 911-et is. Érdekesség, hogy a Volkswagen Bogárról Barényi Béla már 1925-ben készített részletes terveket, amit azonban a Porsche család hosszú időn keresztül vitatott, mivel ők Ferdinand Porschét tartották az autó konstruktőrének.

Misi mókus és a TV Maci atyja pedig ezen a napon hunyt el

Foky Ottó animációsfilm-rendező, reklámgrafikus, Misi mókus és az első TV Maci kitalálója 13 évvel ezelőtt, egy szeptember 9-ei napon hunyt el. Több száz esti mesét, gyerekfilmet, reklámfilmet rendezett és tervezett. Tárgymozgatott filmjei közül nem egy nemzetközi filmdíjat kapott.

13 éve hunyt el a TV maci kitalólója (Fotó: Pintér Márta)

Ma van a pártfogás napja is

2006-óra szeptember 3-ai a pártfogás napja Magyarországon. A nap célja, hogy a pártfogó felügyelők erősítsék szakmai kapcsolataikat, közvetítsék az alternatív szankciók fontosságát. A pártfogó felügyelők segítik a bűnelkövetők rehabilitálását és reintegrációját, közvetítő szerepet látnak el a bűnelkövető, az áldozat és a társadalom között.