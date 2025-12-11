Csodát tehet az étcsoki - még az öregedést is lelassítja!

Olyan dolgokra lehet képes, amiket eddig sosem gondoltunk. Új kutatások bizonyítják: lassíthatja az öregedést az étcsoki – közölte a Mirror. A londoni King’s College kutatása szerint az étcsokoládéban található egyik kulcsfontosságú vegyület a fiatalabb testtel hozható összefüggésbe. Lassíthatja az öregedés folyamatát.

Csodát tehet az étcsoki fogyasztása

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A tudósok az étcsokoládéban is megtalálható vegyület szintjét vizsgálták az embereknél és akiknél több volt jelen, biológiailag fiatalabbnak tűntek a valódi életkorukhoz képest.

Egy korábbi, 20 000 résztvevő bevonásával készült tanulmány kimutatta, hogy azoknál, akik kakaókivonatot fogyasztottak, három és fél év alatt 27%-kal csökkent a szívbetegség miatti halálozás, összehasonlítva a placebót szedőkkel.

Ez a legfrissebb kutatás a teobrominra összpontosított, amelyet egészségügyi előnyökkel, valamint a hosszabb élettartammal hoztak összefüggésbe. A teobromin keserű hatású stimuláns, a koffeinhez hasonló, de annál enyhébb.

Az étcsoki nemcsak finom, de fiatalít is

Jordana Bell, a londoni King’s College epigenomikai professzora így nyilatkozott:

Tanulmányunk összefüggést talált az étcsokoládé egyik kulcsfontosságú összetevője és a hosszabb ideig tartó fiatalos állapot között. Bár nem állítjuk, hogy az embereknek több étcsokoládét kellene enniük, ez a kutatás segíthet megérteni, miként hordozhatnak a mindennapi élelmiszerek is utalásokat az egészségesebb, hosszabb életre

A kakaóról ugyan már régóta köztudott, hogy jótékony hatással van a szervezetre, mivel rendkívül gazdag az antioxidánsokban, az azonban újnak számít, hogy fiatalodhatunk tőle.

A szakértők már jó ideje az étcsokoládét ajánlják egészségesebb alternatívaként. Tim Spector professzor, a King’s College kutatócsapatának tagja azt tanácsolja, hogy rendszeresen fogyasszunk legalább 70%-os kakaótartalmú étcsokoládét.