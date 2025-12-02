RETRO RÁDIÓ

Erős Pistás szaloncukor, Adventi Kalendárium - és még mi minden más!

Különböző, egészen különleges ízvilágú édességet rejt a Szamos adventre hangoló ajándéka. Az Adventi Kalendárium minden napra meglepetést tartogat. Megnéztük a szaloncukrokat is, igen érdekes ízűt is találtunk!

Szerző: Fodor Erika
Létrehozva: 2025.12.02.
Módosítva: 2025.12.03.
December 1-től itt az idő, hogy naponta kinyissunk egy ablakot az adventi kalendáriumban. A Metropol munkatársai bekukucskáltak és meglesték, mi van a Szamos Adventi Kalendárium ablakaiban. Meglepő édességekre bukkantunk!

Adventi Kalendárium
Kelényi-Kovács Dóri, Kovács Rita, Kelényiné Szamos Gabriella, a két kutyus, meg a Szamos Adventi Kalendárium (Fotó: Fodor Erika)

Az első ablakot maga Kelényiné Szamos Gabriella nyitotta ki nekünk, majd menye: Kelényi-Kovács Dóri mutatta be a kalendáriumot - testvére, Rita és két kutyusa társaságában a Szamos Gourmet Házban, amely természetesen kutyabarát. Itt javában készülnek már az ünnepekre, például az eddig repertoáron lévő 25 féle szaloncukor mellett újabb öttel, köztük az extravagáns Erős Pistással

Kelényi-Kovács Dóri és az 5 új Szamos szaloncukor (Fotó: Fodor Erika)

Mielőtt az elsőt kinyitnánk, és megmutatom, mi van benne, érdemes megnézni bontatlanul a külsejét is. A borítórajz Réka rajza, Jambich Réka alkotása a kedves állatkákkal, belül pedig kilencféle csokoládé vár a gyerekekre vagy a finom belga csokoládét kedvelő szüleikre, nagyszüleikre. Mézes-narancsos, karamelles, epres, diós ízek kísérik minden nap a várakozást

- tudtuk meg Kelényi-Kovács Dóritól, aki elárulta milyen csoki van az első ablakban.

Dóriék felfedték annak a titkát is, milyen csokifinomságot rejt a Mikulás napi ablak. Aki azonban a folytatásra is kíváncsi, legjobb, ha beszerzi a saját kalendáriumát, és maga fedezi fel, rögtön tapasztalati úton, melyik ablak mit tartogat.

Meghökkentő meglepetés az Adventi Kalendáriumban

A Szamos az eddigi 25-féle szaloncukor-választéka mellé idén újdonságokat is kínál. Ezek közül a legmeghökkentőbb a tűzpiros csomagolású Erős Pistás szaloncukor. Első hallásra ez nagyon meredeknek tűnt, de megkóstolva meglepően izgalmas, különleges és egyáltalán nem a csípősség dominál, sokkal inkább pikáns-édes, de azért én maradnék az étcsokis-kávésnál. 

Az újdonságok között ott van a gianduja szaloncukor is.

Ez egy különleges íz, amely Torinóból indult útnak a 19. század elején. Akkoriban, amikor a kakaó ritkaságnak számított, a csokoládékészítők finomra őrölt piemonti mogyoróval gazdagították a csokoládét – így született meg a gianduja. És ezt mi most megcsináltuk szaloncukorban

– mutatta be az újfajta finomságot Kelényiné Szamos Gabriella, aki elárulta, a Szamos idei karácsonyi válogatásából neki a citromos–gyömbéres szaloncukor a kedvence.

Ha már a Szamosban jártunk, ki nem hagyhattuk a szezonális sütőtökös lattét, klasszikus capuccinót, nem beszélve az óriási krémesről és a bejgli-kóstolóról.

 

