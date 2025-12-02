Erős Pistás szaloncukor, Adventi Kalendárium - és még mi minden más!
Különböző, egészen különleges ízvilágú édességet rejt a Szamos adventre hangoló ajándéka. Az Adventi Kalendárium minden napra meglepetést tartogat. Megnéztük a szaloncukrokat is, igen érdekes ízűt is találtunk!
December 1-től itt az idő, hogy naponta kinyissunk egy ablakot az adventi kalendáriumban. A Metropol munkatársai bekukucskáltak és meglesték, mi van a Szamos Adventi Kalendárium ablakaiban. Meglepő édességekre bukkantunk!
Az első ablakot maga Kelényiné Szamos Gabriella nyitotta ki nekünk, majd menye: Kelényi-Kovács Dóri mutatta be a kalendáriumot - testvére, Rita és két kutyusa társaságában a Szamos Gourmet Házban, amely természetesen kutyabarát. Itt javában készülnek már az ünnepekre, például az eddig repertoáron lévő 25 féle szaloncukor mellett újabb öttel, köztük az extravagáns Erős Pistással.
Mielőtt az elsőt kinyitnánk, és megmutatom, mi van benne, érdemes megnézni bontatlanul a külsejét is. A borítórajz Réka rajza, Jambich Réka alkotása a kedves állatkákkal, belül pedig kilencféle csokoládé vár a gyerekekre vagy a finom belga csokoládét kedvelő szüleikre, nagyszüleikre. Mézes-narancsos, karamelles, epres, diós ízek kísérik minden nap a várakozást
- tudtuk meg Kelényi-Kovács Dóritól, aki elárulta milyen csoki van az első ablakban.
Dóriék felfedték annak a titkát is, milyen csokifinomságot rejt a Mikulás napi ablak. Aki azonban a folytatásra is kíváncsi, legjobb, ha beszerzi a saját kalendáriumát, és maga fedezi fel, rögtön tapasztalati úton, melyik ablak mit tartogat.
Meghökkentő meglepetés az Adventi Kalendáriumban
A Szamos az eddigi 25-féle szaloncukor-választéka mellé idén újdonságokat is kínál. Ezek közül a legmeghökkentőbb a tűzpiros csomagolású Erős Pistás szaloncukor. Első hallásra ez nagyon meredeknek tűnt, de megkóstolva meglepően izgalmas, különleges és egyáltalán nem a csípősség dominál, sokkal inkább pikáns-édes, de azért én maradnék az étcsokis-kávésnál.
Az újdonságok között ott van a gianduja szaloncukor is.
Ez egy különleges íz, amely Torinóból indult útnak a 19. század elején. Akkoriban, amikor a kakaó ritkaságnak számított, a csokoládékészítők finomra őrölt piemonti mogyoróval gazdagították a csokoládét – így született meg a gianduja. És ezt mi most megcsináltuk szaloncukorban
– mutatta be az újfajta finomságot Kelényiné Szamos Gabriella, aki elárulta, a Szamos idei karácsonyi válogatásából neki a citromos–gyömbéres szaloncukor a kedvence.
Ha már a Szamosban jártunk, ki nem hagyhattuk a szezonális sütőtökös lattét, klasszikus capuccinót, nem beszélve az óriási krémesről és a bejgli-kóstolóról.
