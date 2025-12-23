Orbán Viktor: furcsa évünk volt

„Hamarosan kezdődik a kormányülés. Ha a munka végére érünk, akkor idén az utolsó.” – írat Orbán Viktor kedd reggel a Facebook-oldalán. Majd egy rövid összegzést tartott 2025-ről.

Fotó: NurPhoto via AFP



„Furcsa évünk volt. Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz-ukrán háborút. Ennek ellenére itthon minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul.” – jelentette ki a kormányfő. Majd felidézte a döntő lépéseket.

Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek. Bevezettük a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét. Bevezettük, és februárban kifizetjük a 14. havi nyugdíj első részletét. Két lépcsőben megdupláztuk a családi adókedvezményeket. 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot és fix 3%-os hitelprogramot indítottunk a kis- és középvállalkozásoknak. A nemzetközi szankciós környezetben is megvédtük a rezsicsökkentést. És a sort még hosszan folytathatnám.

Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is.

– zárta bejegyzését Magyarország miniszterelnöke.