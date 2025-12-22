Orbán Viktor: ez a jövő évi választás tétje
Két út áll előttünk – mutatott rá a miniszterelnök.
Az M4 autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának hétfői átadóján beszédet mondott Orbán Viktor. Ha már útátadás, az előttünk álló két útról is beszélt Magyarország miniszterelnöke.
Két út áll előttünk. A brüsszeli út: a pénzünket elviszik Ukrajnába. A magyar út: a magyarok pénze Magyarországon marad, és gyarapodik az ország. Ez a jövő évi választás tétje
– jelentette ki Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán megosztott videóban.
