Orbán Viktor: ez a jövő évi választás tétje

Két út áll előttünk – mutatott rá a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.22. 14:37
Orbán Viktor 2026 választás

Az M4 autóút Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszának hétfői átadóján beszédet mondott Orbán Viktor. Ha már útátadás, az előttünk álló két útról is beszélt Magyarország miniszterelnöke.

Két út áll előttünk. A brüsszeli út: a pénzünket elviszik Ukrajnába. A magyar út: a magyarok pénze Magyarországon marad, és gyarapodik az ország. Ez a jövő évi választás tétje

– jelentette ki Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán megosztott videóban.

 

