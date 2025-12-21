- Magyar Péter végleg kihúzta a gyufát az embereknél a Bors betiltása miatt
Hatalmas trend lett Orbán Viktor firkája, és nagy segítséget jelent a rászorulóknak
Az ország legnagyobb divattrendje lett az Orbán-firkás pulcsi. A szombati, Szegeden megtartott Háborúellenes Gyűlésen is sokan beszereztek belőle. De vajon miként is lett ekkora őrület Orbán Viktor rajzaiból? Most kiderül!
Ki ne találkozott volna már Orbán Viktor firkájával, ami valamivel több mint egy hónapja született az ATV stúdiójában, ahol Magyarország miniszterelnöke Rónai Egonnal beszélgetett? A miniszterelnök amolyan gondolati sorvezetőként választotta a jegyzetelés ilyen sajátos, kizárólag önmaga által megfejthető módját és az adás végén meg is mutatta a művét a kamerának is. A firkák pillanatok alatt meghódították az internetet, és szinte mindenki a rajzok megfejtésén agyalt. Így csakhamar mém, majd pedig póló és pulcsinyomat lett belőle, miután Orbán Viktor mindenkinek engedélyt adott a firka szabad felhasználására. A kereslet óriási lett: egymást érik a megrendelések a dpkshop.hu webshopjában és természetes a Háborúellenes Gyűlés országjárásának állomásain is ezek a cuccok fogytak el a leghamarabb - írja a Bors.
A műsorvezető, Szabó Zsófi az elsők között szerezte be kedvenc Orbán firkás pulcsiját, amelyből azóta már három is van neki, különböző színekben. Ezzel elindította azt a divat- és adományhullámot, ami az idő előrehaladtával egyre nagyobbra és nagyobbra duzzadt. Szabó Zsófi műsorvezetőtársa, a mindig elegáns Rákay Philip is állt már ilyen pulóverben a Háborúellenes Gyűlés színpadán és mi tagadás, jól is állt neki.
Ezt követően a Háborúellenes Gyűlések sajátja lett, hogy a helyszínekre érkező érdeklődők azt találgatják, vajon az adott szombaton, az adott városban Szabó Zsófi melyik pulcsiban lép színpadra. A színésznő-műsorvezető pedig nem is okozott csalódást, hiszen kész kis gyűjteménye van már mind az Orbán-firkás, mint pedig az egyéb, ötletes mintákkal nyomott Orbán pulcsikból.
Szabó Zsófi és Rákay Philip Curtist is megihlette: a rapper be is szerezte a saját Orbán-firkás pulcsiját. December 6-án, a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen a Bors meg is kérdezte a zenészt az új ruhadarabjáról.
Nagyon szerettem volna egy ilyen pulcsit, nyilvánvalóan leginkább, ami fontos, hogy a teljes bevétel ebből az jótékony célra megy. Azt gondolom, hogy ezt nem is kell tovább ragozni, ez egy jó célt szolgál, muszáj volt beszereznem egyet
– mondta a lapnak Curtis.
A Háborúellenes Gyűlésen Curtis Orbán Viktor-firkás pulcsiját próbálta megfejteni
Curtis pulóverén Orbán Viktor egyik jegyzete szerepel, amelyet a miniszterelnök egy korábbi interjúja közben vetett papírra. A firkák és vázlatos ábrák azonban csak számára bírnak valódi jelentéssel – kívülről szinte lehetetlen megfejteni, mit is takarnak pontosan.
Még át kell néznem, lehet, hogy majd karácsony este, mikor megittam az első pohár italomat, akkor könnyebb lesz, egyelőre ember legyen a talpán, aki ebből bármit is ki tud bogozni. Lehet, Orbán Viktornak az első dalának ez az első verzéje
– viccelődött színpadra lépése előtt Curtis, aki Radics Gigi oldalán, állandó fellépője volt az összes a Háborúellenes Gyűlésnek.
Hatalmas sikere van tehát az Orbán-firkás pulóvereknek. Fehér, fekete és piros színben lehet már kapni a különös rajzot ábrázoló ruhadarabot. Sztárok egész sora, de néhány politikus is beszerzett már egy, vagy akár több példányt is magának.
És, hogy miért szerezd be te is, még karácsony előtt a saját Orbán-firkás, vagy egyéb mintázattal ellátott pulcsidat, pólódat, vagy egyéb jópofa kiegészítődet? Egyrészt mert trendi, másrészt pedig - és ez a fontosabb - a cuccokból befolyó összeg teljes egészében a a kárpátaljai gyerekeket támogató KEGYES Alapítványhoz kerül, a „Jónak lenni jó!” kampány részeként.
