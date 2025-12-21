Hatalmas trend lett Orbán Viktor firkája, és nagy segítséget jelent a rászorulóknak

Ki ne találkozott volna már Orbán Viktor firkájával, ami valamivel több mint egy hónapja született az ATV stúdiójában, ahol Magyarország miniszterelnöke Rónai Egonnal beszélgetett? A miniszterelnök amolyan gondolati sorvezetőként választotta a jegyzetelés ilyen sajátos, kizárólag önmaga által megfejthető módját és az adás végén meg is mutatta a művét a kamerának is. A firkák pillanatok alatt meghódították az internetet, és szinte mindenki a rajzok megfejtésén agyalt. Így csakhamar mém, majd pedig póló és pulcsinyomat lett belőle, miután Orbán Viktor mindenkinek engedélyt adott a firka szabad felhasználására. A kereslet óriási lett: egymást érik a megrendelések a dpkshop.hu webshopjában és természetes a Háborúellenes Gyűlés országjárásának állomásain is ezek a cuccok fogytak el a leghamarabb - írja a Bors.

Az Orbán Viktor firkás pulcsija lett az év divatslágere (Fotó: Bors)

A műsorvezető, Szabó Zsófi az elsők között szerezte be kedvenc Orbán firkás pulcsiját, amelyből azóta már három is van neki, különböző színekben. Ezzel elindította azt a divat- és adományhullámot, ami az idő előrehaladtával egyre nagyobbra és nagyobbra duzzadt. Szabó Zsófi műsorvezetőtársa, a mindig elegáns Rákay Philip is állt már ilyen pulóverben a Háborúellenes Gyűlés színpadán és mi tagadás, jól is állt neki.

Ezt követően a Háborúellenes Gyűlések sajátja lett, hogy a helyszínekre érkező érdeklődők azt találgatják, vajon az adott szombaton, az adott városban Szabó Zsófi melyik pulcsiban lép színpadra. A színésznő-műsorvezető pedig nem is okozott csalódást, hiszen kész kis gyűjteménye van már mind az Orbán-firkás, mint pedig az egyéb, ötletes mintákkal nyomott Orbán pulcsikból.

Szabó Zsófi és Rákay Philip Curtist is megihlette: a rapper be is szerezte a saját Orbán-firkás pulcsiját. December 6-án, a kecskeméti Háborúellenes Gyűlésen a Bors meg is kérdezte a zenészt az új ruhadarabjáról.

Nagyon szerettem volna egy ilyen pulcsit, nyilvánvalóan leginkább, ami fontos, hogy a teljes bevétel ebből az jótékony célra megy. Azt gondolom, hogy ezt nem is kell tovább ragozni, ez egy jó célt szolgál, muszáj volt beszereznem egyet

– mondta a lapnak Curtis.