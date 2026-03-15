„Elsírtam magam” – Így reagált Rúzsa Magdi, mikor megtudta, hogy Kossuth-díjat kap

Rúzsa Magdi Kossuth-díjas lett, ezzel pedig örökre beírta magát a magyar zene történetébe. Rengeteg művész álmodozik egy ilyen elismerésről, az énekesnőnek pedig most összejött – 20 évvel azután, hogy megnyerte a Megasztár 3. évadát, és megismerhette őt, illetve a csodálatos hangját az egész ország.

Sulyok Tamás, Rúzsa Magdolna, Orbán Viktor és Kövér László / Fotó: Havran Zoltán / Magyar Nemzet

Rúzsa Magdi elárulta a Blikknek, hogyan reagált, mikor megtudta, hogy Kossuth-díjat kap:

Az a helyzet volt, hogy még a levél előtt kaptam egy telefonhívást ezzel kapcsolatban, és ott bevallom, elsírtam magam. Nem tudtam folytatni a telefonbeszélgetést, a legjobb értelemben megdöbbentett az egész. Aztán megérkezett a levél is, és akkor hittem el, hogy tényleg igaz. A lelki szemeim előtt mindig ott lebegett, hogy nagyon szeretnék egyszer ebben az országban a Kossuth-díjasok közé tartozni. Próbáltam mindig mindent úgy tenni, hogy értékeljék azok az emberek, azok a művészek, az a kultúrkör, amely nekem mérvadó. Mindig előttem van Szabó Magda Az ajtó című regényéből az a jelenet, amikor az írónő öltözik, és indul átvenni a díjat. Amikor legutóbb ezt olvastam, átfutott a fejemen a gondolat, hogy de jó lenne, ha egy nap én is szép ruhába öltözhetnék emiatt. Valahányszor nagy fába vágtam a fejszémet, vagy olyasmit csináltam, amivel megpróbáltam értéket közvetíteni, képviselni, bíztam benne, hogy mások is észreveszik, hogy mindig igyekszem többet, mélyebbet adni.

Az énekesnő elmondta, hogy ettől az elismeréstől mostantól bátrabb lesz, és azt is megosztotta, hogy a Kossuth-díjjal járó pénzjutalmat minden bizonnyal produkcióba fogja fektetni.