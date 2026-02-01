Micsoda fotók: Rúzsa Magdi ikrei születésnapját ünnepli
Négy éves lett Keve, Luca és Zalán. Rúzsa Magdi ikreiről posztolt.
Micsoda nap! Instagram-bejegyzésben, ritka fotók kíséretében ünnepelte ikrei negyedik szütésnapját Rúzsa Magdi – a lelkes rajongók nagy örömére. Mesés fotók kerültek ki az internetre Rúzsa Magdi ikreiről.
Rúzsa Magdi ikrei fotóival ünnepel
A 40 éves énekesnő rendhagyó Instagram-bejegyzéssel ünnepli gyermekei Keve, Luca és Zalán 4. születésnapját különleges kórházi fotókkal, melyeken a kicsik az inkubátorban pihennek, édesanyjuk meleg simogatása mellett. A szívmelengető fotókért a lelkes rajongók is teljesen odáig vannak, akik szintén jókívánságokat küldtek a gyerekeknek.
Négy éve, ezen a napon, megéreztem, mi az igazi, önzetlen szeretet
– írta bejegyzésében az énekesnő.
Isten éltesse az imádni való gyermekeiteket! Isten hordozza őket a tenyerén életük végéig. Amen.
– olvasható az egyik hozzászólásban.
