Micsoda fotók: Rúzsa Magdi ikrei születésnapját ünnepli

Négy éves lett Keve, Luca és Zalán. Rúzsa Magdi ikreiről posztolt.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.01. 09:22
Rúzsa Magdi babái születésnap Rúzsa Magdi

Micsoda nap! Instagram-bejegyzésben, ritka fotók kíséretében ünnepelte ikrei negyedik szütésnapját Rúzsa Magdia lelkes rajongók nagy örömére. Mesés fotók kerültek ki az internetre Rúzsa Magdi ikreiről.

alt=Rúzsa Magdi ikrei születésnapját ünnepli
Rúzsa Magdi ikrei születésnapját kórházi fotókkal ünnepli (Fotó: Kovács Péter)

Rúzsa Magdi ikrei fotóival ünnepel

A 40 éves énekesnő rendhagyó Instagram-bejegyzéssel ünnepli gyermekei Keve, Luca és Zalán 4. születésnapját különleges kórházi fotókkal, melyeken a kicsik az inkubátorban pihennek, édesanyjuk meleg simogatása mellett. A szívmelengető fotókért a lelkes rajongók is teljesen odáig vannak, akik szintén jókívánságokat küldtek a gyerekeknek.

Négy éve, ezen a napon, megéreztem, mi az igazi, önzetlen szeretet

– írta bejegyzésében az énekesnő.

Isten éltesse az imádni való gyermekeiteket! Isten hordozza őket a tenyerén életük végéig. Amen.

– olvasható az egyik hozzászólásban.

 

 

Top hírek

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
