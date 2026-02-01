Micsoda fotók: Rúzsa Magdi ikrei születésnapját ünnepli

Micsoda nap! Instagram-bejegyzésben, ritka fotók kíséretében ünnepelte ikrei negyedik szütésnapját Rúzsa Magdi – a lelkes rajongók nagy örömére. Mesés fotók kerültek ki az internetre Rúzsa Magdi ikreiről.

Rúzsa Magdi ikrei születésnapját kórházi fotókkal ünnepli (Fotó: Kovács Péter)

Rúzsa Magdi ikrei fotóival ünnepel

A 40 éves énekesnő rendhagyó Instagram-bejegyzéssel ünnepli gyermekei Keve, Luca és Zalán 4. születésnapját különleges kórházi fotókkal, melyeken a kicsik az inkubátorban pihennek, édesanyjuk meleg simogatása mellett. A szívmelengető fotókért a lelkes rajongók is teljesen odáig vannak, akik szintén jókívánságokat küldtek a gyerekeknek.

Négy éve, ezen a napon, megéreztem, mi az igazi, önzetlen szeretet

– írta bejegyzésében az énekesnő.

Isten éltesse az imádni való gyermekeiteket! Isten hordozza őket a tenyerén életük végéig. Amen.

– olvasható az egyik hozzászólásban.