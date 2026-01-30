Nem hiszed el! Rúzsa Magdi ezen a listán élvez előkelő helyet
2025-ben ünnepelte a magyar rádiózás a 100 éves évfordulóját. A mérések szerint a 15 évesnél idősebb korosztályban a rádióhallgatás továbbra is népszerű, naponta 5,7 millióan, hetente pedig 7,6 millióan hallgatnak rádiót. Tavaly Rúzsa Magdi dalait hallhattuk legtöbbet a rádióban, közel 50 ezerszer: de kik vannak még a top 20-ban?
„Még broadcastingnak hívták, s nagyon sok pénzbe került/Mikor az első szpíker izgatottan a mikrofonhoz ült/Érces hangja felszárnyalt és messzire repült/És egy hallgatóban megszólalt: A próba sikerült!” – énekelte sok évvel ezelőtt az LGT az ismert slágert. 1925-ben pedig elindult Magyarországon a rendszeres rádiózás: ma már száznál is több magyar nyelvű tévécsatorna, szélessávú internet és streaming mellett már nem olyan jelentős a szerepe, mint sok évtizeddel ezelőtt volt, de a rádió ma is nagyon fontos szórakoztatási forma, információs és edukációs platform. Rúzsa Magdi pedig most boldogan jelentette, hogy újfent az élen végzett, ami a 2025-ös játszási gyakoriságot illeti.
A rádió nemcsak milliók napi társa, hanem promóciós eszköz is: játssza a népszerű dalokat, egyben népszerűsít előadókat, dalokat. A rádiós játszási listák ezáltal igen fontosak, a médium fel tud futtatni zenekarokat, énekeseket, meg tudja erősíteni ismert előadók pozícióit.
Rúzsa Magdi végzett az élen
Rúzsa Magdiról nem állítható, hogy szüksége lenne még ismertségre, hiszen mindenki tudja, hogy kiről van szó: 20 éve, 2006-ban nyerte meg a Megasztárt, azóta folyamatosan jelen van a hazai popzenei életben, 2025-ben őt hallhattuk legtöbbet a rádióban.
Megtisztelő, hogy az én dalaimat játsszák a legtöbbet a rádiók. Ma tudtam meg, hogy négyalbumnyi slágeremet játsszanak folyamatosan. Még mindig a rádió a legjobb barátom
– írta büszkén Rúzsa Magdi, akinek 2025-ben összesítve közel 50 ezerszer csendült fel valamelyik dala egy-egy hazai rádióban.
2005-ben jelentkezett a TV2 tehetségkutató műsorába, a Megasztár harmadik szériájába, amit 2006-ban megnyert. A boltokban megjelent az első nevéhez köthető kiadvány, valamint első stúdiólemezét is piacra dobta 2006-ban Ördögi angyal címmel. Indult az Eurovíziós Dalfesztiválon Helsinkiben, a verseny döntőjében a kilencedik helyezést érte el. A vajdasági születésű énekesnő 2009 szeptemberében megkapta a magyar állampolgárságot.
2025-ös magyar rádiós játszási lista: itt az élmezőny
A második helyen Lotfi Begi található, nem nagyon maradt le Rúzsa Magditól. A harmadik pozícióban a Halott pénz, a zenekart a Wellhello és a New Level Empire követi.
Az éves Album Top 100-as listát Beton.Hofi vezeti, a fizikai kiadványok terén pedig a Stray Kids győzedelmeskedett. DESH, Young Fly és Azahriah triója továbbra is kirobbanthatatlan a streamingszolgáltatásokból, már harmadik alkalommal övék az év kislemeze. A külföldi mezőnyben Teddy Swims és Lady Gaga hozták el 2025 rádiós világslágereit.
Rúzsa Magdi nemrég elmesélte, hogy egyáltalán nem volt könnyű eljutni az ismertségig, a mostani népszerűségig. „Tudtam, hogy nem lesz könnyű menet az életem. Amikor edzőcipőt húzok, akkor a hegyeknek megyek neki. Ilyenkor viszont elképesztően ki tudok fáradni, mégis képtelen vagyok leállni. Mindig egy nagyon erősen alkotó, változtatni és dolgozni vágyó ember voltam, ezért sokszor hajtottam magam akkor is, amikor már úgy éreztem, hogy mindjárt összeomlok. De alkothatok, hiszen rengeteg kegyet, dalt kapok föntről. És amíg az égi kapuk nyitva vannak, mit is kívánhatnék többet ettől” – mesélte az énekesnő, aki a tavalyi év végét a Vajdaságban töltötte a családjával.
