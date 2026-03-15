Csak a fél arcát botoxoltatta egy orvos, íme a teszt eredménye

Saját arcát áldozta be a kísérlethez. A botox az egyik legnépszerűbb ránctalanító anyag.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 12:00
A botox hatásának bizonyítására egy elhivatott orvos csak az arca egyik oldalába fecskendezte be az anyagot. Tette mindezt azért, hogy megmutassa, milyen változásokat idéz elő a sokak által kedvelt anyag.

A botox hatását mutatta meg saját arcán egy kaliforniai orvos
A botox hatása miatt áldozta fel a fél arcát az orvos

Egy elhivatott orvos az arcának csak az egyik felébe fecskendezte be a botoxot, hogy mennyire képes drasztikus változást előidézni. A kísérlet miatt egy időre elbúcsúzott arca szimmetrikusságától. A kísérletet képzett szakember végezte el, aki több mint 20 éve dolgozik a területen Kaliforniában. 

A botox blokkolja az idegekből az izmok felé küldött jeleket, így azok nem képesek az összehúzódásra, ez idézi elő a simább, fiatalosabb kinézetű bőrt. Dr. Farrell elmagyarázta, hogy a kísérlet során a DAO-izmot célozta meg, amely lefelé húzza a száj sarkait, illetve a platysmaizmot, amely az arckifejezéseket és a száj mozgását segíti.  

A megosztott videóban így magyarázott: 

Két hét elteltével mutatom meg az eredményeket, úgy, hogy megpróbálom összehúzni az alsó arcom izmait. Láthatjátok, ahogy ezen az oldalon a platysmaizom nagyon erősen összehúzódik, és lefelé húzza az állvonalamat, ahogy a DAO is lefelé húzza a szám sarkát” – mondta, miközben bemutatta a mozgatással, hogy a botox milyen hatással van az arcizmokra. Az arccsont egy kicsit magasabban áll, a nasolabiális redő puhábbnak tűnik, és ezen az oldalon a marionett vonal árnyéka is enyhébb.” A videó alatti leírásban további részleteket is közölt arról, hogyan működik a sokak által kedvelt kozmetikai kezelés. 

Az arc izmai felfelé húznak vagy lefelé. Amikor az alsó arcot lefelé húzó izmokat botoxhoz hasonló anyaggal kezelik, akkor a középarcot felfelé húzó izom kerül fölénybe, amely végül felfelé húzza az arcot.

A botox tehát így képes csökkenteni a marionettráncok, a megereszkedett állvonal, a mogorva arckifejezés megjelenését. Mindemellett megemelheti a nyakat, az állvonalakat élesebbé és teltebbé teszi, valamint az arcot is megemeltebbnek mutathatja. A botox hatása 3-4 hónapig tart – olvasható LADbible cikkében

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
