Megdöbbentő átalakulások: Selena Gomez arca betegségtől, Kiara Lordé a plasztikától változott meg

A hírességek állandóan a figyelem középpontjában állnak, elég a legkisebb változás, és azonnal a címlapokra kerülnek. Selena Gomez esete rávilágít arra, hogy a rajongók mennyire érzékenyen reagálnak, ha kedvencük vonásai már nem a megszokott képet mutatják. Ebben az összeállításban bemutatjuk Selena Gomez, Lindsay Lohan és Dolly Parton nemzetközi karrierjét, valamint a magyar hírességek közül Kiara Lord, Kelemen Anna és Zimány Linda átalakulásait. Megvizsgáljuk, hogyan formálta át őket az idő, a divat és a szépészeti beavatkozások sorozata.

Selena Gomez betegsége is változtatott a sztár külsején? (Fotó: Mike Coppola / Getty Images)

Selena Gomez és a hírnév ára

Az utóbbi időben a TikTok és az Instagram népe is ízekre szedte az énekesnőt a legfrissebb képei miatt. Sokan úgy vélik, hogy Selena Gomez arca a felismerhetetlenségig megváltozott, és ezt már nem lehet csupán az öregedés számlájára írni. Az énekesnő őszintén beszélt arról, hogy a Lupus-betegsége miatti gyógyszeres kezelések okozhatnak nála vizesedést és puffadást. Ugyanakkor azt is beismerte, hogy vett már igénybe botox-kezeléseket, hogy frissebbnek tűnjön a kamerák előtt. A célja továbbra is az, hogy a belső harmóniát sugározza, még ha a kritikusok olykor kíméletlenek is vele.

A visszatérés új arca

Lindsay Lohannél a karrierje során többször is láthattunk drasztikus hullámvölgyeket, amik a külsején is nyomot hagytak. A korai 2010-es években a túlzásba vitt arcfeltöltések és a rosszul megválasztott filterek miatt az arca gyakran tűnt természetellenesen duzzadtnak. Szerencsére az utóbbi években egy sokkal letisztultabb és elegánsabb vonalhoz tért vissza, ami a rajongók szerint is remekül áll neki. Ma már sugárzik róla a kiegyensúlyozottság, és láthatóan megtanulta mértékkel kezelni a szépészeti lehetőségeket. Úgy tűnik, sikerült visszanyernie azt a ragyogást, amivel egykor megismerte a világ.

Lindsay Lohan botrányai után változott meg (Fotó: Northfoto / hot! magazin)

Dolly Parton: a plasztika büszke királynője

A countryzene legendája sosem rejtette véka alá, hogy a megjelenése jelentős részben a sebészek munkájának köszönhető. Dolly Parton híres mondása szerint „sok pénzbe kerül, hogy valaki ilyen olcsón nézzen ki”. Ő az élő példa arra, hogy valaki évtizedeken át hű maradhat önmagához, miközben folyamatosan korrigáltatja a vonásait. Dolly számára a plasztika nem a rejtőzködésről, hanem az önkifejezésről és a magabiztosságról szól. 70 felett is energikus, és büszkén vállalja minden egyes beavatkozását a nagyvilág előtt.