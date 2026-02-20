Selena Gomez halálhíre terjed az interneten: Klón lépett a helyébe?

Selena Gomezről a TikTokon és különféle közösségi platformokon terjedt el az elmélet, melyben az énekesnő körül történő furcsa jelenségekre keresnek magyarázatot a rajongók. Az énekesnő hosszú évek óta küzd a lupus nevű betegséggel, valamint 2017-ben egy vesetranszplantáción is átesett. A teória szerint a műtét miatt életét vesztette a világhírű énekesnő és egy klónnal helyettesítették, hogy a márkát megőrizzék.

Selena Gomez betegsége után őrült elméletek születtek (Fotó: Mike Coppola/Getty Images)

Selena Gomez valójában egy klón?

A TikTok felhasználói Selena Gomez megjelenésében, hangjában és viselkedésében olyan, 2017 után észlelt változásokat említettek, amelyek az állítólagos „cserére” utaltak. Korábban ezt a nagy változást az immunszuppresszív gyógyszereknek, a szteroidkezeléseknek, valamint a lupus diagnózisát és a transzplantációs műtétét követő természetes öregedés hatásainak tulajdonították. Egyesek szerint a színésznő csupán túlzásba vitte a botox és egyéb plasztikai beavatkozásokat, mindenesetre azonban érdekes dolgokat állítanak a rajongók.

A színésznő interjúiban és videóiban jól megfigyelhető, ahogy drasztikusan megváltozott az arca és a hangja, valamint az elmélet szerint máshogy is beszél, mint néhány évvel ezelőtt. A teóriában természetesen Selena Gomez exe, Justin Bieber is szerepet játszik, aki évekkel ezelőtt varratta magára egykori szerelme portréját, noha az énekes évek óta Hailey Bieber férje, akitől nem rég gyermeke is született. Sokak szerint a tetoválás inkább egy emlékmű, mintsem romantikus gesztus.

Az igazán témába belemélyedő rajongók szerint Selena Gomez házassága, Benny Blanco zenésszel is azt bizonyítja a színésznő már nem az, akivel egy generáció felnőtt:

A régi Selena sosem mutatott volna érdeklődést Benny Blanco felé

– írják a közösségi oldalakon. Az emberek gyanítják, hogy a két zenész házassága csupán üzleti alapokon nyugszik, és nem fűzi össze őket valódi szerelem.

Jól látszik, hogy Selena Gomez fiatalabb korában valóban egészen másképp nézett ki (Fotó: Matt Baron / BEImages)

Nem Selena Gomez az egyetlen, akiről őrült teóriák kapnak szárnyra

Avril Lavigne az őrült elmélet szerint több mint 20 éve, 2003-ban hunyt el, azóta pedig egy Melissa nevű klónt tettek a helyére.