Selena Gomez halálhíre terjed az interneten: Klón lépett a helyébe?
Őrült teória látott napvilágot, miszerint az énekes-színésznő elhunyt és helyét egy klón vette át. Az elmélet szerint Selena Gomez 2017-ben a széles körben nyilvánosságra hozott vesetranszplantációja után elhunyt és egy hasonmással helyettesítették őt.
Selena Gomezről a TikTokon és különféle közösségi platformokon terjedt el az elmélet, melyben az énekesnő körül történő furcsa jelenségekre keresnek magyarázatot a rajongók. Az énekesnő hosszú évek óta küzd a lupus nevű betegséggel, valamint 2017-ben egy vesetranszplantáción is átesett. A teória szerint a műtét miatt életét vesztette a világhírű énekesnő és egy klónnal helyettesítették, hogy a márkát megőrizzék.
Selena Gomez valójában egy klón?
A TikTok felhasználói Selena Gomez megjelenésében, hangjában és viselkedésében olyan, 2017 után észlelt változásokat említettek, amelyek az állítólagos „cserére” utaltak. Korábban ezt a nagy változást az immunszuppresszív gyógyszereknek, a szteroidkezeléseknek, valamint a lupus diagnózisát és a transzplantációs műtétét követő természetes öregedés hatásainak tulajdonították. Egyesek szerint a színésznő csupán túlzásba vitte a botox és egyéb plasztikai beavatkozásokat, mindenesetre azonban érdekes dolgokat állítanak a rajongók.
A színésznő interjúiban és videóiban jól megfigyelhető, ahogy drasztikusan megváltozott az arca és a hangja, valamint az elmélet szerint máshogy is beszél, mint néhány évvel ezelőtt. A teóriában természetesen Selena Gomez exe, Justin Bieber is szerepet játszik, aki évekkel ezelőtt varratta magára egykori szerelme portréját, noha az énekes évek óta Hailey Bieber férje, akitől nem rég gyermeke is született. Sokak szerint a tetoválás inkább egy emlékmű, mintsem romantikus gesztus.
Az igazán témába belemélyedő rajongók szerint Selena Gomez házassága, Benny Blanco zenésszel is azt bizonyítja a színésznő már nem az, akivel egy generáció felnőtt:
A régi Selena sosem mutatott volna érdeklődést Benny Blanco felé
– írják a közösségi oldalakon. Az emberek gyanítják, hogy a két zenész házassága csupán üzleti alapokon nyugszik, és nem fűzi össze őket valódi szerelem.
Nem Selena Gomez az egyetlen, akiről őrült teóriák kapnak szárnyra
Avril Lavigne az őrült elmélet szerint több mint 20 éve, 2003-ban hunyt el, azóta pedig egy Melissa nevű klónt tettek a helyére.
Kim Kardashian exférje, Kanye West korábban figyelmeztette a világot:
Ha egyszer eltűnök és visszatérek, tudjátok, hogy az nem én leszek
– nyilatkozta egyszer a rapper, majd később valóban eltűnése miatt került reflektorfénybe. 2022 vége és 2023 eleje között a sztárapuka hollétéről valóban nem tudtunk semmit, visszatérése után pedig több furcsaságot is észrevettek külsején, például arcvonásain. Ekkor őrültebbnél őrültebb elméletek születtek, majd videók is megjelentek egy férfiról, aki az utcán él, padokon alszik és valóban kísértetiesen hasonlít Kanye Westre.
John Travolta helyébe léptek
Egy másik teória szerint John Travolta 1991-ben életét vesztette, majd pedig egy német táncdalénekes, Roy Black vette át a helyét. A színészre kísértetiesen hasonlító Black hivatalosan 1991-ben vesztette életét szívelégtelenség következtében. A konteóhívők azonban úgy gondolják a férfi csak megrendezte a halálát, hogy a Grease sztárjának helyébe léphessen, aki valamilyen rejtélyes körülmény következtében hunyt el, halálát pedig titokban tartják a mai napig.
Minden idők legismertebb összeesküvés elmélete Britney Spears nevéhez köthető, akinek kálváriáját hosszú évek óta nyomon követhetjük. Az apja gyámsága alól szabaduló szupersztár egyre különösebb videókat posztol magáról Instagram-oldalán. Az internetes igazságkeresők szerint az ikonikus énekesnőt pszichiátriai kezelésben töltött ideje alatt cserélték le egy hasonmásra, aki azóta is helyettesíti őt. Sokan az énekesnő fogsorát hozzák fel példának, amely a 2000-es években még Hollywood legszebb mosolya volt, mostanra viszont azt találgatják egyáltalán van-e neki – vagy a klónjának – foga. Britney Spears ma már egészen más képet fest, mint a 2000-es évek elején a legnagyobb popkirálynőként.
