Megmentette Selena Gomez életét a színésznő, mégsem vett részt az esküvőn

Új életet adott Selena Gomeznek, Francia Raisa annak idején, mikor neki ajándékozta veséjét az énekesnőnek. Viszont Selena Gomez és Benny Blanco esküvőjén nem lehetett látni, így felröppent a pletyka, miszerint kettejük között viszály alakult ki. A színésznő megszólalt a pletykákról.

Selena Gomez esküvőjén nem vett részt az, aki megmentette az életét Fotó: C Flanigan / Northfoto

Selena Gomez és Francia Raisa barátnők voltak

Egy interjúban Francia Raisa azt mondta, hogy a kettejük közötti viszály csupán pletyka tárgya. Ezzel Selena Gomez és Benny Blanco esküvőjére is utalt.

Tudom, hogy férjhez megy, és nagyon örülök neki. Nézd... van élete, már milliárdos, és hálás vagyok, hogy ezt megtehettem érte

- idézi Francia Raisa szavait a Mail Online.

A színésznőtől azt is megkérdezték, hogy mit mondana annak, aki szervadományozáson gondolkodik, mire azt felelte, hogy a folyamat célja valaki életének a megmentése, nem pedig az, hogy egy különleges kötelék alakuljon ki a két fél között. Azt is kiemelte, hogy egy szeradományozás nehezebb feladat lehet egy nőnek, de ennek részleteibe nem ment bele, miért gondolja így.

Az Így jártam apátokkal színésznője határozottan válaszolt, mikor felvetette a kérdező, hogy esetleg dühös lett-e, amiatt Selenára, ahogyan a testével bánt a szervadományozás után.

Nos, amit most kérdez tőlem, az a médiában terjedő értelmetlen pletyka, és túl sok a szóbeszéd

- reagálta a színésznő.

Raisa 2017-ben adományozta oda veséjét Selena Gomeznek, miután a sztárnál lupuszt diagnosztizáltak. A betegségben szenvedők hiperaktív immunrendszerrel rendelkezhetnek, amely megtámadhatja az egészséges szerveiket, ideértve a vesét is. Egy 2018-as interjúból kiderült, hogy Raisa és Selena is depresszióba estek a műtét után, melyben majdnem meghalt a híres énekesnő, mivel egy artériája megrepedt az eljárás során.

2022-ben Selena Gomez egy bejegyzésben azt írta, hogy Taylor Swift az egyetlen barátja az iparágban, mire Raisa csak annyit írt hozzá, hogy „érdekes”, de azóta ezt törölte. Emiatt is szárnyra kapott a pletyka, miszerint nincs a két sztár jóban már egymással és, hogy ennek mi lehet az oka.