Az ünnepekkor sem lassít az énekesnő – Csepregi Éva így búcsúzik az évtől

Az ünnepek közeledtével különleges ritmust vesz fel az élet Csepregi Éva számára: egyszerre van jelen a meghittség és a pörgés. A koncertek, az utazás és a családi események ilyenkor szorosan összefonódnak, természetes egységet alkotva.

Csepregi Éva idén is végig koncertezi a két ünnep közötti időszakot (Fotó: Kunos Attila)

Csepregi Éva számára nincs megállás

Csepregi Éváéknál a két ünnep közötti időszak és az év vége hagyományosan az ünneplés és a szórakoztatás jegyében telik, miközben a család közelsége is kiemelt szerepet kap. Ebben az időszakban több jeles nap is összetorlódik: a nővére születésnapja, Dávid fia névnapja és a saját névnapja is ilyenkorra esik, így valódi összetett ünnepről beszélhetünk. Nem ritka, hogy karácsonyra is jut fellépés, amihez az évek során mindenki alkalmazkodott.

A család mindig előre egyeztet arról, kinél töltik az ünnepeket, s gyakran arról is, hogy melyik nap tudják megejteni a nagy találkozást – alkalmazkodva a koncerttervekhez.

Mindig kiválasztjuk, hogy kinél, melyik családtagnál van a karácsony, most például Dávidéknál töltöttük, ők készültek, s ott jöttünk össze mindannyian, tehát Dóriék, a felesége családja is.

Csepregi Éva fia, Heatlie Dávid számára is természetes már, hogy az ünnepi asztal és a színpad világa gyakran váltja egymást ezekben a napokban, hiszen ebben nőtt fel, s maga is ezt a hivatást választotta.

Idén Dávid és felesége fogadták a teljes családot karácsonykor (Fotó: Mediaworks archív)

Fontos eseménnyel indul a 2026-os év

A két ünnep között sincs megállás: az országjárás, a fellépések és az utazás tölti ki a napokat. Az énekesnő kifejezetten szereti ezt az időszakot, amikor a feldíszített városok főterei és a különleges helyszínek adják a koncertek hangulatát.

Jó látni, hogy az emberek szeretnek ünnepelni, átélik a karácsonyi meghittséget, kiöltözik a közönség is, s egy belsőségesebb hangulata van ilyenkor a koncerteknek is. Vannak szóló fellépéseim és Neoton koncertek is.

Szilveszterkor különösen inspirálónak érzi a fellépéseket, amikor egyik buliból a másikba érkezve énekelnek, ünnepelnek, majd már indulnak is tovább. Az év vége azonban mindig az előretekintésről is szól. Januárban rendszerint egy nagy esemény vár rájuk, 2026 elején pedig a Neoton Finálé áll a középpontban.

Harmadik éve, hogy minden januárban van valami nagy esemény, amire készülünk. Most lassan vége a karácsonyi fellépéseknek, s nyakunkon a Neoton Finálé koncert, amire sokat készülünk, hosszú hónapok óta. Szeretnénk valami pluszt adni, ami időigényes, sokat részpróbázunk, de tényleg a hajrába kerültünk már. Majd január 10-e után leülök és átgondolom az évet, levonom a következtetéseket, de addig munka van.

A hónapok óta tartó készülés a véghajrába ért, s január 10-én elérkezik a Neoton Finálé MVM Dome-ba szervezett nagy bulija, s lehull a lepel a különleges koncertről. Az év értékelésére tehát csak ezután kerül sor, s lesz is mit mérlegelni, hiszen mozgalmas év áll az énekesnő mögött. A nagy koncert után pedig végre talán néhány nap pihenés is belefér Csepregi Éva életébe, a mozgalmas, de meghitt pillanatokkal teli időszak után.