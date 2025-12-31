Az ünnepekkor sem lassít az énekesnő – Csepregi Éva így búcsúzik az évtől
Az év végi időszak sokaknak a lassulásról szól, ám vannak, akik számára ez az egyik legmozgalmasabb fejezet az évben. Csepregi Éva számára a karácsony és az újév nemcsak a családi összetartozást, hanem a folyamatos színpadi jelenlétet is jelenti.
Az ünnepek közeledtével különleges ritmust vesz fel az élet Csepregi Éva számára: egyszerre van jelen a meghittség és a pörgés. A koncertek, az utazás és a családi események ilyenkor szorosan összefonódnak, természetes egységet alkotva.
Csepregi Éva számára nincs megállás
Csepregi Éváéknál a két ünnep közötti időszak és az év vége hagyományosan az ünneplés és a szórakoztatás jegyében telik, miközben a család közelsége is kiemelt szerepet kap. Ebben az időszakban több jeles nap is összetorlódik: a nővére születésnapja, Dávid fia névnapja és a saját névnapja is ilyenkorra esik, így valódi összetett ünnepről beszélhetünk. Nem ritka, hogy karácsonyra is jut fellépés, amihez az évek során mindenki alkalmazkodott.
A család mindig előre egyeztet arról, kinél töltik az ünnepeket, s gyakran arról is, hogy melyik nap tudják megejteni a nagy találkozást – alkalmazkodva a koncerttervekhez.
Mindig kiválasztjuk, hogy kinél, melyik családtagnál van a karácsony, most például Dávidéknál töltöttük, ők készültek, s ott jöttünk össze mindannyian, tehát Dóriék, a felesége családja is.
Csepregi Éva fia, Heatlie Dávid számára is természetes már, hogy az ünnepi asztal és a színpad világa gyakran váltja egymást ezekben a napokban, hiszen ebben nőtt fel, s maga is ezt a hivatást választotta.
Fontos eseménnyel indul a 2026-os év
A két ünnep között sincs megállás: az országjárás, a fellépések és az utazás tölti ki a napokat. Az énekesnő kifejezetten szereti ezt az időszakot, amikor a feldíszített városok főterei és a különleges helyszínek adják a koncertek hangulatát.
Jó látni, hogy az emberek szeretnek ünnepelni, átélik a karácsonyi meghittséget, kiöltözik a közönség is, s egy belsőségesebb hangulata van ilyenkor a koncerteknek is. Vannak szóló fellépéseim és Neoton koncertek is.
Szilveszterkor különösen inspirálónak érzi a fellépéseket, amikor egyik buliból a másikba érkezve énekelnek, ünnepelnek, majd már indulnak is tovább. Az év vége azonban mindig az előretekintésről is szól. Januárban rendszerint egy nagy esemény vár rájuk, 2026 elején pedig a Neoton Finálé áll a középpontban.
Harmadik éve, hogy minden januárban van valami nagy esemény, amire készülünk. Most lassan vége a karácsonyi fellépéseknek, s nyakunkon a Neoton Finálé koncert, amire sokat készülünk, hosszú hónapok óta. Szeretnénk valami pluszt adni, ami időigényes, sokat részpróbázunk, de tényleg a hajrába kerültünk már. Majd január 10-e után leülök és átgondolom az évet, levonom a következtetéseket, de addig munka van.
A hónapok óta tartó készülés a véghajrába ért, s január 10-én elérkezik a Neoton Finálé MVM Dome-ba szervezett nagy bulija, s lehull a lepel a különleges koncertről. Az év értékelésére tehát csak ezután kerül sor, s lesz is mit mérlegelni, hiszen mozgalmas év áll az énekesnő mögött. A nagy koncert után pedig végre talán néhány nap pihenés is belefér Csepregi Éva életébe, a mozgalmas, de meghitt pillanatokkal teli időszak után.
