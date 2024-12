Az, hogy új helyre költöztem, hozott új élethelyzeteket is magával, hiszen eddig egy kis lakásban laktam, amiből kifolyólag a cuccaim egy része nem is volt velem állandóan. Nagyon élvezem, hogy most minden egy helyen van. Például eddig lent volt az alagsorban a pianínóm is, most az is ott lesz a zeneszobámban. Mindenem egy karnyújtásnyira van. A ruháimat is sokkal inkább kézben és rendben tudom tartani, ez pedig egy nagyon pozitív változás számomra. Kényelmes, egyszintes és tágas az új otthonom. Úgy érzem, hogy ez egy jó választás volt