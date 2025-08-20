RETRO RÁDIÓ

Fényűző részletek Madonna szülinapi bulijáról: Sting felesége és egy Labubu-torta is ott volt

Olaszországban ünnepelte a 67. születésnapját az énekesnő. Mutatjuk hogyan.

Ahogy arról korábban mér beszámoltunk, Madonna a hétvégén Olaszországban, egy fényűző villában ünnepelte 67. születésnapját, legközelebbi szerettei körében. A tortán egyre több a gyertya, az énekesnő azonban egyre jobban tartja a ritmus a fiatalabb generációval.

Az énekesnő gyermekeivel ellátogatott a híres Palio di Siena lóversenyre Toszkánában, majd egy VIP vacsorát és tűzijátékot élvezett Sting és felesége, Trudie Styler 16. századi villájában. A Villa Il Palagio nevű exkluzív birtok – amely 900 hektárnyi festői szőlőültetvény közepén található – magánbérlésre is elérhető, két éjszaka ára pedig 18 ezer font (kb. 8,5 millió forint) – írta a The Sunra hivatkozva a Daily Mail.

Madonna azt is bebizonyította, hogy még mindig tartja a lépést a Z generációs trendekkel: egy hatalmas rózsaszín Labubu-baba tortát kapott, amelyen az ikonikus kúpos melltartós szettje szerepelt, az alján pedig ez állt: Happy Birthday Madudu. Az ünnepségen részt vett fia, Rocco (25), lánya Lourdes Leon (28), valamint 12 éves ikerlányai, Stella és Estere, akiket 2017-ben fogadott örökbe Malawiból. Párja, Akeem Morris is elkísérte.

 

 

