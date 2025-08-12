Ínycsiklandó szendvicset rendelt a férfi a food truckból, majd összeesett, és meghalt

Egy férfi Dél-Olaszországban botulizmus mérgezés következtében életét vesztette, miután megevett egy frissen rendelt kolbászos-brokkolis szendvicset.

Egy ártalmatlannak tűnő szendvics okozta az olasz férfi halálát Fotó: Unsplash/Képünk illusztráció

A 52 éves művész, Luigi Di Sarno a feltételezések szerint egy food trucknál vásárolt szendvicset a calabriai Cosenza tartományban, majd az étel elfogyasztása után rosszul lett és összeesett, kilenc másik ember pedig az Annunziata kórház intenzív osztályára került. A hatóságok jelenlegi feltételezése szerint a halálát botulizmus mérgezés okozta. Az érintett terméket ideiglenesen levették a polcokról, a mozgó árus kocsiját pedig lefoglalták. Az ITV News értesülései szerint a paviai Mérgezési Központ ellenanyagot juttat el a kórházakba, miközben a rendőrség, az egészségügyi szolgálatok és a Vöröskereszt együtt dolgozik a ritka, de életveszélyes fertőzés kezelése érdekében – olvasható a LadBible cikkében. A művész testvére megerősítette ugyan, hogy bátyja elhagyhatta a kórházat, ám továbbra is szédült és rosszul érezte magát. Emiatt ismét a kórház felé vette az irányt, ahova azonban már nem jutott el.

Maria Rosaria Campitiello, a megelőzés, kutatás és egészségügyi vészhelyzetek osztályának vezetője közölte: a betegek hozzáfértek az életmentő ellenszérumhoz, köztük botulinum elleni szérumhoz. „Fontos tudni, hogy botulinum toxinnal főként házilag, vákuumcsomagolással készített, olajban vagy vízben eltett ételek lehetnek szennyezettek, ritkább esetben ipari termékek is. Ezért különösen fontos betartani a helyes és biztonságos élelmiszer-előkészítési és -tárolási szabályokat” – mondta.

A botulizmusnak három fő típusa van: étel eredetű botulizmus – botulizmussal szennyezett ételek fogyasztása miatt alakul ki, leggyakrabban helytelen konzerválás, tárolás vagy főzés következtében, sebbotulizmus – akkor fordul elő, ha a baktériumok nyílt sebbe jutnak, például szennyezett kábítószer használatakor, valamint a csecsemőkori botulizmus – amikor egy csecsemő apró spórát nyel le (például szennyezett talajból vagy mézből). Ezek az idősebb gyerekeknél és felnőtteknél már nem okoznak betegséget, mert egyéves kor után a szervezet képes felvenni a harcot velük.