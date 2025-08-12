Egyetlen korty tej okozta az 5 éves fiú halálát, zokogva tört össze az anyja

Egy anya, aki szerint fia tejallergia miatt halt meg az iskolájában elkövetett súlyos tévedés miatt, új törvényeket megalkotását követeli.

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Benedict Blythe 2021 decemberében, ötéves korában halt meg, miután véletlenül tehéntejfehérjével került kapcsolatba, és ma hatéves húga, Etta Blythe petíciót nyújtott be az emlékéért. Öt másik általános iskolás diák is csatlakozott a megható megmozduláshoz. Azt követelik, hogy Benedict törvényét hajtsák végre az egész országban. A 13 ezer ember által aláírt petíciót a gyerekek maguk vitték fel a Downing Streetre.

A múlt hónapban az esküdtszéki vizsgálat megállapította, hogy a Barnack Általános Iskola nem tartotta be az összes, a halálos anafilaxiás reakció megelőzésére bevezetett intézkedést. A vizsgálat azt is megállapította, hogy fennállt a szennyeződés és az adrenalin-injekció késedelmes beadásának kockázata.

Benedict asztmában és több allergiában szenvedett, többek között tojás, dió, kivi és tej allergiában. Az iskola feladata volt, hogy a személyzeti hűtőszekrényben tárolja a gyermek nevével ellátott zabtejet, és azt Benedict poharába öntse az osztályteremben, mielőtt közvetlenül neki adná. A halála napján ezt a folyamatot nem követték, mert a tejet a tanári szobában öntötték ki, nem pedig az osztályteremben.

My son died after a mix-up at school - we will make sure it never happens again https://t.co/D6yCjv9glY — K.B. (@KB97783357) August 11, 2025

Miután megtörtént a baj, a szüleit hívták, hogy vegyék fel, miután hányt, majd később összeesett. Benedictet kórházba szállították, de tragikus módon nem tudták megmenteni, és még aznap meghalt.

„Benedict hihetetlenül okos volt. Kíváncsi is volt, és hihetetlenül kedves” - mesélte Benedict édesanyja, Helen Blythe, 38.