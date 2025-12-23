Elárulta a pap, milyen is szerinte igazából a mennyország és a pokol

Te is elgondolkodtál már azon, vajon milyen is lehet a túlvilág? Ha egész életedben csupa jó dolgot csináltál, vagy ha ennek épp az ellenkezője igaz rád, mindenképp ott motoszkálhat a gondolataidban, hova fogsz kerülni a halál után? S vajon milyennek képzeled el azt a helyet? Chris Lee atya szerint tényleg van különbség a mennyország és a pokol között, ráadásul jobb az utóbbit messzire elkerülni.

Te hiszel a mennyországban? Fotó: Illusztráció/Unsplash

Ezt lehet tudni a mennyország és a pokol létezéséről

A mennyországra kitérve a tiszteletes azt mondja, ott minden egyszerre boldog és dicsőséges. Bár szerinte a Biblia nem mond el mindent a mennyországról, Krisztus csak utal arra, mennyire gyönyörű.

Ugyanakkor a tiszteletes szerint a halálunk után nem lebegő szellemek leszünk valamiféle mennyi ködben: felismerhetőek leszünk – önmagunkként.

Igazán önmagad leszel. Ismerni fogod önmagad

– az atya idézi szavait az Unilad. Sőt mi több, Chris Lee szerint azok, akik bejutnak a mennyországba „dicsőséges testté” alakulnak át.

S hogy mi a helyzet a pokollal? Nos, jobb felkészülni! A tiszteletes szerint nagyon nehéz elképzelni, milyen lehet a pokol, mivel a mennyország képi világáról ugyan szó esik a szentírásban, ám amit Jézus elárul a pokolról, az inkább metaforikus.

„Jézus a Gyehennáról beszél, ami olyan, mint egy szeméthalom, ahol minden lángokban áll. A fejlődő országok falvaiban és más helyeken vannak ilyen falvakon kívül területek, ahol égetik a szemetet, és ez az, ami közel áll a pokol elképzeléséhez.”

A tiszteletes úgy véli, el tudunk szakadni az Istentől, ám hogy ez mivel jár, arról többféle elképzelés is létezik. Ő maga úgy véli, azok, akik a pokolba kerülnek, az örök kín helyett „elválasztatnak Istentől, és egyszerűen eltűnnek, megsemmisülnek”.