Szoboszlai gólt lőtt, jöhet a bosszú a BL-ben

A magyar középpályás volt a BL-nyolcaddöntő egyik legjobbja. Szoboszlai nagy gólt szerzett a Liverpool-Galatasaray meccsen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.18.
Három magyarral a kezdőcsapatokban indult a Liverpool-Galatasaray meccs a Bajnokok Ligájában. A nyolcaddöntő visszavágóján Szoboszlai Dominik mellett Kerkez Milos és Sallai Roland is ott volt a gyepen, közülük a Pool magyar középpályása volt a legjobb. Szoboszlai a 25. percben nagy góllal dolgozta le az angolok hátrányát, nem sokkal később pedig őt rúgták fel a tizenhatoson belül. A büntetőt Mohamed Szalah hagyta ki.

Szoboszlai az ötödik gólját szerezte idén a BL-ben a Liverpool-Galatasaray meccsen Fotó: Peter Byrne - PA Images

Liverpool-Galatasaray: kiütés lett a vége

A második félidőben hamar eldőltek a fontos kérdések: Hugo Ekitiké, Ryan Gravenberch és Mohamed Szalah is betalált, a Liverpool 4-0-ra nyert és 4-1-es összesítéssel jutott tovább. A negyeddöntőben a címvédő Paris Saint-Germain vár az angolokra. A Pool bosszúra készülhet, mivel tavaly a francia csapat verte ki a Vörösöket a BL nyolcaddöntőjében.

