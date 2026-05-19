Elszabadultak a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányának indulatai, nyílt levelet írt

Érthetetlen játékvezetői döntés miatt fakadt ki Mihók Attila vízilabdaedző. A női válogatott korábbi társkapitánya a Dunaújváros csapatával 7-5-re alulmaradt az UVSE-vel szemben a serdülőkorú lányok országos vízilabda-bajnokságának döntőjében. A szakember indulatai elszabadultak a drámai végjátékban, amiért saját bevallása alapján is jogosan kapott piros lapot. Szerinte viszont érdemes lenne a kiváltó okokat is vizsgálni – ezt már egy nyílt levélben fogalmazta meg.

Mihók Attila szerint sem való az indulat a sportpályákra, de a kiváltó okokat vizsgálni kell / Fotó: Kovács Tamás

Mihók Attila nyílt levelet írt

A teljesen felfoghatatlan játékvezetői ítélet után adott reakcióm miatt a piros lap jogos volt. A sportpályákra nem való az indulat, és ezt szankcionálni kell – az én esetemben főként. A büntetést le fogom tölteni, és egyáltalán nem vagyok büszke arra, hogy a reakciómmal jogos alapot adtam erre a döntésre. De talán ritkábban fordulnának elő ezek a kifogásolható magatartásformák, ha az ilyen esetek után valóban körültekintően megvizsgálná egy független bizottság – nem a játékvezetői rendszer és nem az érintett ellenőr köre –, hogy mi váltotta ki ezt az egyébként helytelen reakciót

– idézi a Magyar Nemzet Mihók Attila szavait, aki azután döntött a nyílt levél megírása mellett, hogy telefonon beszélt a szövetség elnökével, Madaras Norberttel.

Az 52 éves tréner az elmúlt 6-7 évben sem hazai, sem nemzetközi szinten nem kapott piros lapot, és mivel nem éppen az jellemezte az elmúlt éveit, hogy fegyelmi problémái lettek volna, szerinte érdemes lenne nemcsak a reakciót vizsgálni, hanem a kiváltó okokat is.

Azért posztolom ezt az írást, mert jelenleg nincs olyan, a vízilabdával foglalkozó fórum vagy közeg, ahol ezek a fontos kérdések valóban meg tudnának jelenni

– indokolta meg a döntését Mihók Attila, aki állítja: ennek a problémakörnek rengeteg érintettje van.

A Magyar Vízilabda-szövetség egyébként nem kíván érdemben reagálni az ügyre.

